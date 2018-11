Von Alexander Werschak

Nußloch. Clever: Wie äußerst überschaubare Beträge am Ende sechsstellige Wirkung entfalten können, machte der Gemeinderat von Nußloch in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung vor. Wobei dies - etwas irritierend - gar nicht thematisiert wurde. Einzig Wolfgang Schneider von der CDU erging sich kurz in einigen allgemeinen Betrachtungen; und schlussendlich stimmten die Freien Wähler gegen den vorgeschlagenen Entscheid. Doch der Reihe nach:

Beschlossen wurde vom Gremium eine "Anpassung der Nutzungsgebühren in der Olympiahalle für die Vereinsjugend". Dieser hatte die örtliche Sportstätte bislang unentgeltlich zur Verfügung gestanden. Das Rathaus verwies in der Vorlage darauf, dass es hierbei eher um einen "politischen Preis" gehe, dass der Kostendeckungsgrad derzeit gerade einmal knapp zwei Prozent betrage und dass die Gebühren letztmalig 2005 korrigiert worden seien.

Und wirklich: Die jetzt verabschiedeten 3,50 Euro pro Stunde inklusive Mehrwertsteuer für die gesamte Halle sind nicht gerade unbotmäßig. Zudem ließ der Gemeinderat die Entgelte für die Erwachsenen unangetastet.

Für die anderen Räumlichkeiten der Olympiahalle fallen teilweise niedrigere Gebühren an, so für die Gymnastikräume, wenngleich die Jugendabteilungen der Vereine für die einzelne Nutzung etwas mehr entrichten müssen. Am teuersten ist mit 22,75 Euro das Foyer der Olympiahalle pro Stunde, wenn dort eine Feierlichkeit ausgerichtet wird. Unterm Strich rechnet die Verwaltung durch die Gebührenanpassung mit zusätzlichen Einnahmen von nur 4500 Euro im Jahr. Warum also das Ganze? Weil Kleinvieh auch Mist macht? Nein, weil es in diesem Falle eine ganze Scheune voll macht.

Die Kommune nämlich hat sich 2014 die Komplettsanierung der in die Jahre gekommenen Olympiahalle vorgenommen - ein 4,5 Millionen-Euro-Projekt (wir berichteten mehrfach). Nun geht die aktuelle Steuerrechtsprechung davon aus, dass eine Gemeinde als Unternehmer tätig ist, wenn sie eine Sporthalle gegen Entgelt zur Verfügung stellt. Demgemäß wird die Olympiahalle als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Ein Unternehmer indes kann für Leistungen von anderen Unternehmen, die seinen Betrieb betreffen, in diesem Falle also die Halle, die in den Rechnungen enthaltene Mehrwertsteuer als Vorsteuer abziehen. Bei geschätzten 4,5 Millionen Euro an Baukosten macht das einen Vorsteuerabzug von 855.000 Euro.

Maßgeblich dabei ist aber wie erwähnt, dass für die Nutzung auch Entgelte verlangt werden. Bislang galt das in Nußloch eben nur für die Erwachsenen, die lediglich gut 22 Prozent der Hallenzeiten in Anspruch nehmen. Weil nunmehr auch von den Jugendlichen - mit Ausnahme der Belegung durch die Schulen - Gebühren erhoben werden, steigt dieser Anteil auf über 83 Prozent. Und genau auf Basis dieser Quote kann der Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. Oder in Euro: etwa 713.000.