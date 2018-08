Von Roland Fink

Nußloch. Irgendwann ist es eben so weit, dass tief in die Tasche gegriffen werden muss. Entweder, man investiert regelmäßig, um ein Objekt in Schuss zu halten oder irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem eine Generalsanierung ins Haus steht. So wie jetzt bei der Nußlocher Olympiahalle, die nach 34 Jahren reif ist für eine Komplettüberholung. 3,7 Millionen Euro sollen nun in die Halle gesteckt werden, so der Ansatz.

20 Gewerke packen in den nächsten Wochen an beziehungsweise haben ihre Arbeit schon erledigt: etwa Arbeiten im Rohbau und beim Abbruch oder beim Stahlbau; Dachdecker, Klempner oder Tischler legen Hand an. Mit welchem Maschinen- und Materialeinsatz die Gewerke an dieser Großbaustelle an die Arbeit gehen, zeigt die Tatsache, dass bereits mehrmals in Container eingebrochen oder Materialien gestohlen wurden.

Da die Olympiahalle von den Schulen, Vereinen und für die Kinderbetreuung genutzt wird, bleibt ein enges Zeitfenster, um all die Arbeiten durchführen zu können. Bereits im Mai wurde mit den Abbrucharbeiten begonnen, Dusch- und Umkleidebereich, WC-Anlagen und Foyer sind praktisch auf den Rohbauzustand zurückgebaut. Darüber hinaus werden sämtliche technische Anlagen inklusive der Frischwasserzuleitungen erneuert. Modernisiert wird die gesamte elektrotechnische Anlage, die Hallenbeleuchtung wird auf modernste LED-Technik umgebaut. Das Foyer wird mit einem neuen Licht- und Deckenkonzept freundlicher gestaltet.

Was beim Bau der Halle im Jahr 1980 noch nicht in dem Maße wie heute gefordert war, ist der Brandschutz. Neue Fluchtwege sind zu schaffen, notwendig ist auch eine flächendeckende Brandmeldeanlage. Neue und größere Lichtkuppeln werden sich künftig über den Umkleiden, dem Foyer, den Fluren und der Kindertagesstätte "Apfelbäumchen" befinden. Neben dem Foyer erhält auch der Judo- und Gymnastikraum ein großes Lichtband.

Die Fassade im Foyer wird mit neuen Aluminiumfenstern mit entsprechendem Energiesparpotenzial versehen. Die neue Lüftungsanlage der dreiteiligen Sporthalle wird mit Wärmerückgewinnung arbeiten. Der bisherige "punktelastische" Boden der Halle wird herausgerissen und durch einen "Schwingboden" ersetzt, der dann eine direkte Bestuhlung der Halle zulässt. Das war bisher wegen des Bodens problematisch. Darüber werden sich einige Vereine und Veranstalter besonders freuen. Aber auch darüber, dass die Gestaltung im Außenbereich mit der runderneuerten Olympiahalle mithalten sollte, um den städtebaulichen Gesamteindruck bei dieser enormen Investitionssumme zu unterstreichen.