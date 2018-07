Nußloch. (hs) Im Laufe des Jahres stellen Bürger dem Kreis-Naturschutzwart Heiner Schmidt viele Fragen. Was vor Kurzem eine naturverbundene Frau berichtete, ließ den Nußlocher besonders aufhorchen: Ein wilder Kanarienvogel in Nußloch? Und so kam es dazu: Die Frau hatte in ihrem Garten Vogelfutter ausgestreut. Viele der anfliegenden Vögel kenne sie zwar, jedoch komme seit einiger Zeit auch ein wunderschöner "Kanarienvogel", berichtete sie dem Naturschutzwart am Telefon. Sie meinte: "Den sollten Sie sich einmal anschauen." Der Vogel komme alle halbe oder Dreiviertelstunde und sei sicher in der Gegend jemandem entflogen, erzählte die Nußlocherin. Er sei schon eine Weile da, das kalte und nasse Wetter habe ihm offensichtlich nichts ausgemacht.

Beim Besuch des Naturschutzwartes vor Ort dauerte es nicht lange und plötzlich stellte er sich auch ein, der schön gezeichnete "Kanarienvogel". Die "Entdeckerin" freute sich, da auch ihr Besucher begeistert war. Kreisnaturschutzwart Schmidt musste der Frau aber mitteilen, dass es sich hier um ein heimisches, schön ausgefärbtes Goldammer-männchen handelt, das bereits sein "Hochzeitkleid" angelegt hat. Mit Sicherheit habe er auch sein Weibchen dabei, dem er damit stets vor Augen führen möchte, was für einen "Prachtkerl" sie hier hat und sie deshalb sich keinen anderen "anlachen" braucht. Einerseits war die Frau etwas überrascht über diese Aufklärung, andererseits aber auch erfreut, hier etwas Besonders entdeckt zu haben.

Die Goldammer war einst in der hiesigen Region weit verbreitet, jedoch ist auch ihr Bestand in Deutschland sehr stark geschrumpft. Ursachen hierfür gibt es mehrere - eine davon ist vor allem der gewaltige Strukturwandel in der Landwirtschaft. Die Goldammer ist ein sogenannter Teilzieher, auch Strichvogel genannt, der mit diesem Verhalten strengen Wintern bei uns ausweicht. Die schmucke Goldammer wurde 1999 vom Nabu als "Vogel des Jahres" gekürt.

Meist geht es bei Anfragen an den Kreisnaturschutzwart um Steinmarder, die auf dem Dachboden eines Hauses ihr Unwesen treiben, oder um angefressene Kabel in einem Auto. Auch stehen manchmal Einwohner vor einem Rätsel, wenn sie in ihrem Rasen kreisrunde, etwa acht bis zehn Zentimeter tiefe Löcher entdecken und sich hierauf keinen Reim machen können. Der "Missetäter", also der Verursacher, ist hier meist ein Grau- oder ein Grünspecht, der die Gänge von Gartenameisen freilegt und mit seiner langen, klebrigen Zunge seine Lieblingsspeise aus dem Boden holt. Manche Bürger rufen auch an, weil ihre Schildkröte entlaufen ist oder der Kanarienvogel bei offenem Fenster das Weite gesucht hat, und bitten um Hinweise, falls sich jemand meldet.