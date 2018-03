Von Roland Fink

Nußloch. Die Augen sind verweint, die 42-jährige Silvia, die von allen Sally genannt wird, ist nicht mehr die lebenslustige junge Frau von einst. Seit im Spätjahr vergangenen Jahres bei ihr Eierstockkrebs diagnostiziert wurde, verläuft das Leben der in Nußloch wohnenden Frau in völlig anderen Bahnen. In ihren Aufzeichnungen hält sie fest, wie sehr sie diese schockierende Diagnose getroffen hat. "Krebs, highgrade 3, kurz vor dem Endstadium", das war im September die knallharte Erkenntnis. Seit 16 Jahren alleinerziehend - "der Vater hat sich noch nie an unserem Leben beteiligt, weder persönlich noch finanziell" - hat Sally so ganz nebenbei den Meisterbrief im Friseurhandwerk absolviert und sich eine kleine Existenz aufgebaut.

Die Operation war nicht einfach, umliegende Organe waren bereits betroffen, eine Chemotherapie schied erst einmal wegen der geschwächten Physis der Patientin aus. Doch die Tumormarker, Konzentrationen im Blutbild, die den Krankheitsverlauf kennzeichnen, schnellten nach oben. Eine "Chemo" war unabdingbar, im Zusammenspiel mit einer hoch dosierten Vitamin-C-Therapie wurde eine gute Wirkung erzielt.

Krank, an Arbeit ist nicht zu denken und demzufolge eine finanziell angespannte Situation - das ist auch derzeit noch die Lebenslage von Sally. Die Therapie mit dem hoch dosierten Vitamin C hatte angeschlagen, doch das musste sie aus eigener Tasche finanzieren. Die etwa 120 Gramm kosten 160 Euro. "Das hatte ich intravenös dreimal pro Woche für einige Monate genommen, die Marker gingen von 600 auf 30 zurück", so Sally. Doch im April war das Geld aufgebraucht. Mit knapper Not kann Sally noch die Miete für ihre Wohnung aufbringen.

Die Tochter wurde vom Jugendamt in einem Heim untergebracht, während die Mutter im Krankenhaus war. Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter wurde gestört, die Schule wurde geschwänzt und die Tochter rutschte in schlechte Kreise ab. Zu all dem Unglück wurde bei der Mutter ein künstlicher Darmausgang gelegt.

Die Chemotherapie wurde mangels Verträglichkeit wieder abgebrochen, für Vitamin C-Infusionen ist kein Geld mehr vorhanden. Etwa 10 000 Euro wären notwendig. "Viel weniger als für die Chemo mit all den Nebenwirkungen", sagt Sally. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für die Vitamin-Infusionen allerdings nicht. "Trotz nachweislicher positiver Effekte", so die kranke Mutter. Die Hoffnung der 42-Jährigen beruhte auf der Eingabe ihrer Ärzte und Professoren bei der Kasse mit Bitte auf Einzelfallprüfung. Doch jetzt kam die Absage der gesetzlichen Krankenkasse.

Nach deren Auffassung darf das hoch dosierte Vitamin C - in diesem Fall Pascorbinsäure - von gesetzlichen Kassen nicht übernommen werden, weil es für die Behandlung von Ovarialkarzinomen nicht als zugelassenes Medikament gilt. Wie die Pressestelle der Krankenkasse auf Anfrage der RNZ mitteilte, setzen Einzelfallentscheidungen stets eine Begutachtung der Sachlage durch den medizinischen Dienst der Krankenversicherung voraus. Ein entsprechendes Gutachten sei veranlasst worden mit dem Ergebnis, dass die sozialmedizinischen Voraussetzungen für eine Leistungsgewährung nicht erfüllt seien.

Begründet wird diese Entscheidung damit, dass die Vitamin-C-Behandlung nicht die einzige zur Verfügung stehende Behandlungsmethode darstellt. Zur leitliniengerechten Behandlung stünden in diesem Krankheitsstadium verschiedene Chemotherapeutika zur Verfügung: "Die Behandlungsmöglichkeiten mit diesen Mitteln wurden nicht ausgeschöpft, da die Patientin entgegen dem ausdrücklichen ärztlichen Rat die Chemotherapie abgebrochen hat."

Sally versteht die Welt nicht mehr. Und wie es weitergeht, das weiß die zierliche Frau auch nicht.