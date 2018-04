Nußloch. (axe) Am Ende ging es um ein, zwei Meter: In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat die siebte Änderung des Bebauungsplans "Alter Berg" als Satzung, um die verbliebene Freifläche auf dem ehemaligen Sportplatz für eine Wohnbebauung zu öffnen. Gegenstand einer etwas längeren Diskussion war dabei das Höhenniveau. Die Freien Wähler votierten gegen den Satzungsbeschluss, die Grünen enthielten sich der Stimme. Sowohl Dorle Terboven (FWV) als auch Ingrid Schulze (Grüne) machten deutlich, von Anfang an eine Bebauung des "Alten Berges" abgelehnt zu haben.

Ehedem hatte die Besiedelung erheblichen Widerstand unter der Nußlocher Bevölkerung hervorgerufen - die jetzt verabschiedete Planänderung schließt die Innenentwicklung auf dem früheren Freizeitgelände ab. Konkret ebnet sie den Weg für vier Baufenster auf einem bisher noch brachliegenden Feld von 3720 Quadratmetern. Ausgewiesen ist das Geviert passend zur Umgebung als Allgemeines Wohngebiet - Gaststätten, Hotels, Gewerbe- und Gartenbaubetriebe, Verwaltungsgebäude und Tankstellen sind aber tabu. Allenfalls wären kleine Läden und Handwerksbetriebe sowie soziale Einrichtungen neben den Wohnhäusern erlaubt.

Diese Häuser werden über eine kleine Stichstraße von 6,5 Metern Breite zu erreichen sein, die von der Straße "Am Hang" abzweigt. Mit den erforderlichen Erschließungsarbeiten von der Kanalisation über Wasser- und Gasleitungen bis zum Straßenbau beauftragten die Bürgervertreter die Häußler & Boileau Bau GmbH aus Leimen, die mit rund 234.000 Euro das günstigste Angebot unterbreitet hatte. Dazu zählt auch der Austausch eines etwa 65 Meter langen Abschnitts des Abwasserkanals in der Bergstraße, weil dieser mit seinen 30 Zentimetern Durchmesser schon heute an der Kapazitätsgrenze ist.

Die Grenze zu den Baufenstern und die Höhe der Gebäude beschäftigte erwartungsgemäß die direkten Anwohner des neuen Wohngevierts entlang der Straße "Am Hang", die sich im Zuge der Offenlage zur Bebauungsplanänderung geäußert hatten und eine "Verschattung" ihrer Anwesen bemängelten. Auf den gut bemessenen Baufenstern sind maximal 8,5 Meter hohe Einzel- oder Doppelhäuser mit zwei Vollgeschossen zulässig; die größtmögliche Wandhöhe wurde auf 7,5 Meter und die Grundflächenzahl auf 0,4 festgesetzt.

Strittig waren die 164 Meter Normalhöhennull als Bezugspunkt auf dem abschüssigen Areal. Kay Kettemann (CDU) plädierte dafür, entsprechend einem alternativen Planentwurf für das nordöstliche Baufenster 163 und für das nordwestliche 162 Meter festzulegen. Diesem Vorschlag schloss sich Michael Molitor (SPD) an - er befand die vorgesehene Wohnbebauung insgesamt aber als passend und "maßvoll".

"Maßvoll" wollte Ralf Baumeister (FDP/BfN) nicht unterschreiben und eine Grundflächenzahl von 0,4 erschien ihm als zu hoch. Der vorliegende Plan würde zwischen den bestehenden Wohnhäusern "nur bedingt vermitteln". Ohnehin seien die Liberalen stets gegen eine Bebauung des "Alten Berges" gewesen, würden sich dem demokratisch getroffenen Entschluss aber nicht verschließen. Baumeister trat ebenfalls für die abgesenkte Variante mit um ein und zwei Meter tiefergelegten Baufenstern ein, die auch so im Beschluss festgezurrt wurde.