Nußloch. (fi) Überall strahlende Gesichter und freudige Menschen: Eigentlich ein seltener Anblick bei Menschen, die Asyl suchen, die sich auf der Flucht befinden oder auf der Suche nach einer neuen Heimat sind. In Nußloch aber wurde 20 Personen aus anderen Ländern eine Urkunde überreicht. "Dieses Zertifikat ist der Schlüssel zum weiteren Erfolg", konnte die Fachbereichsleiterin "Sprachen", Eva-Maria Hodapp, den Absolventen mit auf den Weg geben. An der Volkshochschule Südliche Bergstraße ging der "Integrationskurs Modul 1" zu Ende.

Mit Erfolg, wie an den Urkunden zu sehen war. 660 Stunden Deutsch und zusätzlich 60 Stunden Politik und Sozialwesen wurde den Absolventen vermittelt. "Seit 2005 bietet die Bundesregierung diese Lehrgänge an, 1,6 Milliarden Euro wurden seitdem investiert und 1,3 Millionen Menschen haben in dieser Zeit den Kurs bestanden", teilte Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Leypold den Anwesenden mit. 49 Prozent der Teilnehmer hätten die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden und könnten nun in Deutschland Fuß fassen. "Herzlich willkommen in Nußloch, herzlich willkommen in Deutschland", so der Zuspruch von Leypold.

Nikolaeva Tatiana aus Walldorf war eine der Glücklichen im Dachgeschoss der Bücherei. Die Dame aus Moskau hat mit sehr gutem Punktergebnis den "Deutsch-Test für Zuwanderer" bestanden und möchte nun wieder in ihren erlernten Beruf Steuerberaterin aufnehmen. "Damit habe ich gute Chancen", meint sie. Dabei bleiben und sich nicht auf dem Kurs "B1" ausruhen, sondern die nächste Stufe angehen, das möchte auch Ahmad Sajid aus Pakistan. Durch den erfolgreich absolvierten Kurs kann er auf einer einfachen Ebene kommunizieren. Ahmad Sajid möchte aber weitermachen, den LKW-Führerschein machen und dann die großen Brummis sicher durch die Straßen lenken. Die Inderin Sethi Rammique kommt aus St. Ilgen und arbeitet bereits als Beraterin in einer Marketingfirma in Heidelberg. "Die Urkunde zeige ich morgen meinem Chef, das ist mir wichtig", so ihre Auskunft. Es gab mächtig Applaus, als die Teilnehmer aufgerufen wurden und ihre Zertifikate abholten. Rosen gab es als kleine Anerkennung und Motivationshilfe mit dazu.

Die Integrationskursverordnung verlangt diesen Nachweis - den früheren Eignungstest - der Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen vorsieht. Alltagssituationen meistern, öffentliche Durchsagen Radiomeldungen und Informationstexte aus Zeitungen und Statistiken auch im Detail verstehen, private und halbformelle Mitteilungen schreiben, berichten, vorschlagen und vereinbaren - das alles sind Inhalte des Kurses, die die Leitung um Vitali Kunz, Renate Schlegel und Angelika Schünke vermittelt haben. Ab Oktober läuft in Nußloch der nächste Kurs an, "die Plätze sind jedoch schon längst ausgebucht", teilt Hodapp mit.