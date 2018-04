Nußloch. (fi) Nun sag, wie hast du's mit der Religion? Diese Frage stellte Abt Franziskus Heeremann an die vielen Gäste im Restaurant "Galerie" - und nahm sich da keineswegs aus. Auf Einladung der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde erörterte er die Frage. An Hörern und Gästen mangelte es ihm nicht, "Den Abt von der Abtei Stift Neuburg zu sehen und zu hören, das hat man nicht jeden Tag", so eine Besucherin.

Pastoralreferent Heinrich Müller hatte sich ausführlich vorbereitet zu diesem Termin in der ökumenischen Reihe von "lunch & spirit". Franziskus Angelo Sylvester Alexander Maximilian Apollinaris Freiherr Heeremann von Zuydtwyck OSB (Benediktiner, aus dem lateinischen Ordo Sancti Benedicti), so der volle Name des Abtes, gab bereitwillig Auskunft über seinen Lebensweg. Einmal Abt zu werden, stand zunächst nicht auf dem Lebensplan des heute 68-Jährigen.

Mystische Erfahrungen hat er übrigens auch nicht gemacht. Vielmehr kam ihm erstmals bei einer Demonstration in Rom gegen das Hungerleid in Biafra (Nigeria) der Gedanke, von der häuslich geprägten Adelsfamilie wegzugehen, um "sich dem Leben und den Empfindungen zu widmen". Bei aller späteren klösterlichen Demut meint er dennoch: "Ein gewisses Selbstbewusstsein des Adelsstandes hatte mich geprägt." Die Mutter war evangelisch, ist mit der Heirat konvertiert. Mit vier Geschwistern führte Abt Franziskus zu Hause bei Hannover ein leichtes und behütetes Leben. In Rom habe er viel nachgedacht, eine Kapelle nach der anderen aufgesucht und schließlich nach einem Jahr ernst gemacht. "Es war dann ein radikaler Schnitt, nur mit Koffer und Tasche zu gehen und sich dem Glauben zu widmen", so Franziskus.

Zu den Trappisten, ein römisch-katholischer Mönchsorden, ging er wegen der Radikalität im Klosterleben, im Gebet und im Tun. Seit 28 Jahren steht Franziskus nun dem Stift Neuburg als Abt vor. Hat das Mönchtum noch Zukunft? "Das Leben ist keine Autobahn, wir müssen unseren Weg mühsam, erfragen, müssen auch Irrwege in Kauf nehmen", meinte Abt Franziskus. Für ihn ist das Mönchtum auch eine Protestbewegung. Die Bipolarität der Menschen unserer Zeit finde sich auch dort wieder. "Die Kirche muss sich darauf beziehen", findet der Abt. Das Mönchsein sei trotz allem "ein abenteuerliches Leben mit Bezug zur Wirklichkeit". Eine Erkenntnis gab Abt Franziskus den Besuchern mit auf den Weg: "Seid mutig bei allem Tun."