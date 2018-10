Von Sabine Geschwill

Leimen-St. Ilgen. Es gab schon eine Arbeitsgruppe und auch eine Unterschriftensammlung. Beide hatten den Wunsch nach Barrierefreiheit in der St. Ilgener Ortsmitte zum Ziel. Es geht, vom Aegidiusweg kommend, um den Treppenaufstieg zur katholischen Aegidiuskirche und die Stufen zum katholischen Pfarramt. Die Treppenstufen stehen der Barrierefreiheit im Weg - das finden nicht nur jene, die auf einen Rollstuhl angewiesenen sind, sondern auch Senioren mit Rollator und Mütter mit Kinderwagen.

Der St. Ilgener Familienvater Karl Simpfendörfer hat sich dieses Problems angenommen und sich mit dem Behindertenvertreter der Stadt, Dieter Weber, zusammengetan. "Das ist eine geheime Hauptverkehrsader", wusste Simpfendörfer. Morgens und mittags werde dieser ruhige Fußweg über das Gelände der katholischen Kirchengemeinde, der von der Theodor-Heuss-Straße an der Aegidiuskirche vorbei über den dahinter liegenden Parkplatz am Pfarramt führt, von zahlreichen Schulkindern und Kindergartenkindern genutzt.

Hausdirektorin Miriam Schubring vom nahe gelegenen Generationenzentrum unterstützt die Idee der barrierefreien Wegführung mit Blick auf die Senioren ihres Hauses. Von der Heuss-Straße kommend führt der Weg zwar etwas steil aber barrierefrei zur Kirche hinauf, doch die acht Treppenstufen hinter der Kirche hinunter zum Parkplatz erschweren der älteren Generation und insbesondere behinderten Mitbürgern die Nutzung.

"Man sollte auch mal an die Schwachen denken", betonte Simpfendörfer. Er fordert zusammen mit seinen Unterstützern eine Rampe oder einen in Schlangenlinien angelegten breiten Fußweg, der sowohl für einen ebenen Zugang zum Pfarramt als auch zur Kirche sorgt. Über 100 befürwortende Unterschriften und einige Sponsoren hat er für dieses Projekt schon beisammen. GALL-Stadtrat Ralf Frühwirt warf bei der Vor-Ort-Begehung ein, dass auf jeden Fall das Wegerecht geklärt werden müsse, sofern sich die Stadt an einem Umbau des Parkplatzes beteiligen würde.

Auf Anfrage der RNZ verdeutlichte Arul Lourdu als zuständiger Pfarrer und Leiter der Seelsorgeeinheit: "Ich kann das Anliegen verstehen und unterstütze es auch, denn ich bin auch der Behindertenseelsorger." Wenn es um bedürftige Menschen in der Gemeinde gehe, sei man immer offen. "Die Pfarrgemeinde unterstützt die Idee zur Barrierefreiheit." Es gelte nur, das Wie zu klären. Letztes Jahr habe man dazu eine Arbeitsgruppe einberufen. "Bis jetzt haben wir noch nichts beantragt. Aber wir müssten die gesamte Fläche neu gestalten und verlieren bei einer größer angelegten Rampe zahlreiche Parkplätze." Ob das eine kleine Pfarrgemeinde überhaupt stemmen könne, sei fraglich. Er wollte festgehalten wissen, dass Behinderte von der Theodor-Heuss-Straße kommend eine barrierefreie Zufahrt zur Kirche haben. "Sie dürfen auch an der Kirche parken."

Für Pfarrer Lourdu gilt es zunächst abzuklären, wie hoch die Kosten für die notwendigen baulichen Maßnahmen wären und inwieweit die Stadt ein solches Projekt unterstützen würde. In Bezug auf das Wegerecht erklärte er: "Man müsste in den bisherigen Vertrag schauen. Aber wir sind grundsätzlich offen für alle Menschen, die unseren Weg nutzen möchten."

Seitens der Stadt bezog Pressesprecher Michael Ullrich Stellung: "Der barrierefreie Zugang zu öffentlichen Einrichtungen wird von der Stadt schon seit vielen Jahren forciert und umgesetzt, wo immer es möglich ist." Er verwies auf die Beispiele aus dem Bereich des ÖPNV und auf den Aufzug an der Amtsverwaltung St. Ilgen.

Zur Aegidiuskirche sei ein solcher barrierefreier Zugang derzeit schon möglich und werde sich durch die Neugestaltung der Theodor-Heuss-Straße weiter verbessern. Schon vor längerer Zeit sei mit der katholischen Kirchengemeinde gesprochen worden. Wenn eine Finanzierung von dieser Seite aus erfolge, werde man selbstverständlich mit den Verantwortlichen besprechen, inwieweit sich die Stadt daran beteiligen könne, um im Interesse der Bürger einen möglichst problemlosen Zugang zu ihren Einrichtungen zu erreichen.