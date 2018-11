Von Anja Hammer

Meckesheim. Das Meckesheimer Rathaus wird zur Schaltzentrale: Hier sollen die Drähte zusammenlaufen, wenn neun Elsenztalgemeinden ihre Stromkonzession neu vergeben (vgl. Hintergrund). So sieht es eine neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung vor, die die entsprechenden Gemeinden abschließen wollen. Zumindest aus dem Meckesheimer Räterund gab es dafür bei der jüngsten Sitzung ein einstimmiges "Ja".

Worum geht es? In Bammental, Gaiberg, Lobbach, Mauer, Meckesheim, Neidenstein, Spechbach, Wiesenbach und Zuzenhausen laufen bis zum Ende des Jahres die bestehenden Konzessionsverträge aus oder sind schon abgelaufen. Die Gemeinden machen kein Geheimnis daraus, dass sie an einer gemeinsamen Lösung interessiert sind: sei es, dass sie für das gesamte Gebiet eine Konzession vergeben oder dass sie womöglich eine Netzgesellschaft gründen und sich so am Netzbetrieb beteiligen.

Doch bevor all das entschieden wird, muss noch ausgiebig beraten und verhandelt werden, Angebote eingeholt und Auswahlkriterien festgelegt werden. "Es ist wichtig, dass wir rechtssicher agieren, denn die rechtlichen Formalien spielen eine wichtige Rolle", so Bürgermeister Hans-Jürgen Moos. Dass sich nicht jede Gemeinde damit herumschlagen muss, wird, wie erwähnt, Meckesheim die Schaltzentrale. Dort übernimmt man die administrativen Aufgaben: etwa Verfahrensbriefe verschicken, Angebote entgegennehmen und Treffen organisieren.

Schon seit mehr als zwei Jahren kommen die Bürgermeister regelmäßig zusammen, um sich auszutauschen. Nun soll das Gremium vergrößert werden, den Vorsitz übernimmt Rathauschef Moos. Neben ihren Bürgermeistern soll jede der neun Gemeinden weitere Vertreter schicken, und zwar jeweils einen für jede Fraktion im Gemeinderat. In Meckesheim sind dies drei. In der jüngsten Sitzung legten sich die Fraktionen auf Hans-Walter Sonnentag (CDU), Andreas Bitter (SPD/FWV) und Jürgen Köttig (MUM) fest. Sollten sie einmal verhindert sein, sind ihre Vertreter Inge Hanselmann (CDU), Rainer Ehehalt (SPD/FWV) und Heinz-Peter Ehehalt (MUM).

Dass die Anzahl der Vertreter in dem neuen Gremium nach Gemeinderatsfraktionen geht und nicht danach, wie groß eine Gemeinde ist, daran störte sich die CDU. Letztendlich wollte man die Vereinbarung aber nicht sprengen: "Weil es ein beratendes und kein beschließendes Gremium ist", so Inge Hanselmann. Die Entscheidungsgewalt, wie es also wirklich nächstes Jahr weitergeht, auf was man bei der Auswahl eines neuen Vertragspartners Wert legt, die bleibt bei den jeweiligen Gemeinderäten. Heinz Maurer (SPD) hakte nach, weil Meckesheim für die Verwaltungsarbeit keine Kostenerstattung bekommen soll. "Das sind für dieses Jahr etwa 20 bis 30 Stunden", so Bürgermeister Moos. "Das werden wir wohl im Sekretariat abdecken können."

Doch bevor all das so kommt, müssen erst die Gemeinderäte der anderen acht Kommunen zustimmen. Aus Meckesheim gab es jetzt zumindest schon einmal grünes Licht.