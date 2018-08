Neckarsteinach. (iz) Knapp zwei Jahre lang mussten Spaziergänger und Wanderer, die über die Neckarsteinacher Staustufe von Hessen nach Baden-Württemberg gehen wollten, dort einen ärgerlichen, weil spürbar weiten Umweg nach links über die Fahrradrampe nehmen, denn der Treppenabgang von der Schleusenbrücke rechts hinunter zum Neckarufer war gesperrt. "Vorsicht - Lebensgefahr" stand auf dem Gitter, das den Treppenabgang versperrte. Denn unmittelbar über dieser Treppe erhebt sich eine massive Felswand, die bedrohlich zerklüftet ist und von der offensichtlich schon etliche dicke Brocken herabgestürzt sind. Gefährdet war aber nicht nur der Treppenabgang, sondern auch der unter der Schleuse durchführende Neckartalradweg, der von vielen Radfahrtouristen befahren wird.

Nun aber, so scheint es, ist der Ärger vorbei, denn seit einigen Wochen befindet sich auf der linken, der südlichen Seite der Schleuse, wieder ein Treppenabgang. Dafür wurde die zuvor auf der westlichen Seite vorhandene Betonbrücke herüber transportiert und im oberen Teil mit provisorischen Erdstufen mit dem Weg darüber verbunden.

Doch so einladend diese neue Treppe auch aussieht und vor allem am Sonntag bei der Aktion "Lebendiger Neckar" auch eifrig benutzt wurde, hat die Freude darüber doch einen Haken. Denn am unteren wie am oberen Beginn der Treppe stehen Schilder mit der unübersehbaren Aufschrift "Betriebsgelände der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Benutzung und Betreten verboten".

Diesen Widerspruch wollte die RNZ aufklären und erkundigte sich bei Jochen Bode vom Wasser- und Schifffahrtsamt Heidelberg, das für die Schleuse zuständig ist. Und Bode bestätigte: "Ja, die Treppe ist nicht für die Bevölkerung freigegeben, sondern nur für das Dienstpersonal der Schleuse bestimmt." Das liege vor allem daran, dass der Schleusensteg und auch der Treppenabgang seit deren Bau im Jahre 1931 an die Stadt Neckargemünd verpachtet worden seien. Diese habe damals gewünscht, dass neben dem Schleusenpersonal auch die Bevölkerung diese Bauteile benutzen dürfe. "Also", stellte Bode fest, "liegt die Verantwortung für die Treppe bei der Stadt Neckargemünd".

Und Neckargemünd will wegen des nur provisorischen Zustands der Treppe nicht das Risiko eingehen, das mit einer öffentlichen Widmung verbunden wäre. So lange die Stadt Neckargemünd diese Treppe nicht vorschriftsmäßig herstellt - also mit durchgehend richtigen Stufen und einem Geländer - ist ihre Benutzung (eigentlich) verboten.

Allerdings: Es steht auch kein Aufpasser daneben. Das heißt wiederum: Wer die Treppe betritt, benutzt sie auf eigene Gefahr, die Stadt Neckargemünd übernimmt keine Haftung.

Anders ist es mit der Felswand auf der nördlichen Seite der Schleuse. Hier erarbeitet zur Zeit ein Geologe im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes ein Gutachten über den Zustand des Felsens und seine Absturzgefährdung. Womöglich wird im Herbst die Felswand aufwendig gesichert, mit bis zu acht Meter langen Ankern, die in den Fels hineingetrieben werden, mit zusätzlichem Spritzbeton und mit Mattenbewehrung. Doch auch nach dieser Sicherung wird es wohl unterhalb des Felsens keine Treppe mehr geben.