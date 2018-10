Meckesheim. (aham) In der Elsenztalgemeinde entsteht derzeit Bauland ohne Ende - das könnte man meinen, wenn man sich die Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzungen anschaut. Auch bei der jüngsten Zusammenkunft der Räte drehte sich fast die Hälfte der zu besprechenden Themen um Baugebiete.

So ist "Oberbrühl III" in Planung. Dabei sollen im Ortsteil Mönchzell die Straße Im Oberbrühl verlängert werden und acht neue Bauplätze entstehen. Der Bebauungsplanentwurf lag aus, die Stellungnahmen verschiedener Behörden sind eingegangen. "Da ist alles recht unproblematisch im Vergleich zu anderen Bebauungsplänen", kommentierte Bürgermeister Hans-Jürgen Moos.

Aufgrund der Nähe zum Lobbach regte Inge Hanselmann eine Trennentwässerung an, bei der das Oberflächenwasser in den Lobbach abgeleitet werden würde. "Das würde die Kläranlage entlasten", so die CDU-Fraktionssprecherin. Rathauschef Moos: "Wir wollten die Erschließung nicht zu teuer machen, doch sollte es nicht mehr als 5000 Euro kosten, können wir es machen." Und daraufhin verwandelte sich der Ratssaal in einen Basar, bei dem um jeden Hunderter gefeilscht wurde. Am Ende wurde die Kostenobergrenze bei 6000 Euro festgelegt.

Direkt nebenan soll übrigens nach einstimmigem Beschluss ein Bebauungsplan mit dem Namen "Mischgebiet Bruch" aufgestellt werden. Dass allerdings dafür der Weg zur Kreisstraße 4178 verlegt werden soll, stieß bei der CDU-Fraktion auf Kritik.

Für Diskussionsbedarf sorgte eine Änderung des Bebauungsplans "Schatthäuser Straße". Weil ein Grundstückseigentümer eine Doppelhaushälfte bauen will, kam der Bauausschuss zu der Empfehlung, die Doppelhausbebauung verbindlich vorzuschreiben. Das bezeichnete Hans-Walter Sonnentag (CDU) als "ganz schlechten Stil": Zum einen, weil es sich um eine nachträgliche Änderung handele, und zum anderen, weil dadurch das Grundstück eines anderen entwertet würde. Am Ende wurde das Thema vertagt. "Da herrscht offenbar noch Klärungsbedarf", meinte Moos.

Ferner wurden Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroarbeiten für das neue Feuerwehrgerätehaus einstimmig vergeben. Die Gesamtkosten liegen bei rund 180 000 Euro und damit knapp 10 000 Euro unter den Kostenschätzungen. Ohne Diskussion wurde auch einem Vertrag mit der Gemeinde Mauer zugestimmt, der regelt, dass sich die Standesbeamten der Kommunen gegenseitig vertreten.