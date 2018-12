Auf der Grünfläche an der Bahnhofstraße in Richtung Elsenz entsteht der neue Netto-Markt - das Gesamtareal ist rund 4600 Quadratmeter groß. Foto: Haasemann-Dunka

Von Anna Haasemann-Dunka

Bammental. Den Stand der Planung und die Veränderungen des sogenannten "Vorhaben bezogenen Bebauungsplanes Nördliche Ortserweiterung" stellten in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats Norbert Kittler vom Bauträgerunternehmen KIZ aus Bad Soden-Salmünster, Dieter Glöckner, Gebietleiter Expansion von "Netto Marken Discount", und Projektentwickler Karl-Albert Schubert vor. Das Gelände, das sich an die vorhandene Bebauung, dem Lagra-Gebäude, in der Bahnhofsstraße anschließt, soll im Bereich des Marktes "aufgefüllt" werden. Die Parkplätze sind neben der bestehenden Bebauung konzipiert. Gegenüber von ihnen ist der Markt geplant, der direkt an die Bahnhofsstraße grenzt.

Der Markt soll im Laufe des nächsten Jahres gebaut werden. Der Vertrag des bestehenden Netto-Marktes läuft zum Oktober 2014 aus, sodass bis dahin ein Umzug erfolgt sein muss. Die Erdbaumaßnahmen sollen im Frühjahr in einer Trockenperiode stattfinden.

Andrea Frank (SPD) fragte nach, ob sich das Sortiment des Marktes mit dem Umzug in das neue und größere Gebäude verändern würde. Dieter Glöckner betonte, dass der Markt sein Sortiment beibehalten werde und sich in diesem Bereich lediglich breiter aufstelle. An Verkaufsfläche würden 800 Quadratmeter für rund 3500 bis 3700 Artikel genutzt. Weitere Fläche benötigt der Markt für Leergutannahme, Nebenräume und Lager, sodass 1150 Quadratmeter bebaut werden. Das Gesamtareal des Marktes ist 4600 Quadratmeter groß und die für Hochwasser freigehaltene Fläche umfasst 9000 Quadratmeter. Etwa 75 Parkplätze sind vorgesehen.

Die Planungen für die Retensions- und Ausgleichsflächen sollen durch das Ingenieurbüro in der nächsten Sitzung des Gemeinderates vorgestellt werden. Projektentwickler Karl-Albert Schubert versicherte, dass mit diesem Thema sehr sensibel umgegangen werde. Es werde ein Drittel mehr Fläche zur Verfügung gestellt als gebraucht werde.

Warum sich die Entwicklung des Projekts so lange hingezogen habe, wollte Clemens Deibert (UWB) wissen. Im Juli des vergangenen Jahres sei der "Vorhaben bezogene Bebauungsplan" komplett fertig gewesen, doch ein Grundstück sei noch nicht vermessen worden. Tatsächlich hatten sich dadurch Differenzen mit dem Wasserwirtschaftsamt ergeben und die Retensionsfläche musste komplett neu vermessen werden.

Ulf Hoeppner (Grüne) fragte nach, ob der Gehweg an der Bahnhofsstraße erhalten bleibe - denn dies war aus dem vorliegenden Plan nicht ersichtlich. Dies konnte bejaht werden. Dieter Glöckner sagte, dass die Zufahrt zum Markt nur eine maximale fünfprozentige Neigung aufweisen dürfe, deswegen werde das Grundstück auch aufgefüllt.

Wenn es gelinge, die ortsnahe Versorgung zu erhalten und dabei der Supermarkt noch fußläufig zu erreichen sei, sei das sehr zu begrüßen, sagte Albrecht Schütte (CDU/BV). Ihm war es auch wichtig, dass die Hochwassersituation durch den Bau nicht beeinträchtigt werde. Karlheinz Kronenwett (Pro Bammental) interessierte sich für die Belieferung des Marktes. Sie erfolgt über die Zufahrt zum Parkplatz und an der zur Bahnhofstraße abgewandten Seite des Marktes ohne den Verkehr zu stören.