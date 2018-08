Ersatzbeschaffung scheiterte an der Stimmengleichheit bei der Stadtverordnetenversammlung

Neckarsteinach. (iz) Jetzt herrscht erst einmal Ratlosigkeit im Magistrat. Es gab zwei Anträge, und beide wurden wegen Stimmengleichheit abgelehnt. Was nun, Herr Bürgermeister? Doch worum geht’s?

Schon in der Juli-Sitzung der Stadtverordnetenversammlung hatte der Magistrat die Zustimmung zum Kauf eines neuen Fahrzeugs für den Ordnungsbehördenbezirk, also für den Hilfspolizisten, beantragt; das neue Auto sollte circa 17 400 Euro kosten. Das bisherige Fahrzeug, das für die Verkehrsüberwachung von Neckarsteinach und Hirschhorn genutzt wird, hat zwar nur einen Kilometerstand von 45 000, ist aber schon sieben Jahre alt und war mit einem Leasingvertrag gemietet, der Ende Juli ablief. Alles in allem - so hatte damals der Leiter des Finanzabteilung, Andreas Ockert, erklärt - sei die Neuanschaffung eines Fahrzeuges wirtschaftlicher, als das alte Auto weiterzufahren. Dieser Ansicht konnten sich damals aber nur wenige Stadtverordnete anschließen, sodass Bürgermeister Herold Pfeifer den Antrag zurückzog.

Jetzt hatte die Verwaltung eine neue Drucksache vorgelegt, in der fünf verschiedene Varianten für die Anschaffung eines Fahrzeugs miteinander verglichen wurden und der Magistrat wieder den Neukauf eines Fahrzeuges favorisierte. Während die Grünen diese Neuanschaffung vehement ablehnten, war die SPD dafür; bei FWG und CDU gingen die Meinungen innerhalb der Fraktionen auseinander.

Die Grünen beantragten schließlich, das alte Fahrzeug zum Restwert von 3750 Euro zu erwerben. Doch bei der Abstimmung waren sieben Stadtverordnete dafür und sieben dagegen, bei zwei Enthaltungen. Das war Stimmengleichheit und das bedeutet: Antrag abgelehnt.

Als Stadtverordnetenvorsteher Ralf Kern über den Antrag des Magistrats abstimmen ließ, kam das gleiche Ergebnis zustande: sieben dafür, sieben dagegen, zwei Enthaltungen. Also wieder Antrag abgelehnt.

Da der Leasingvertrag für das alte Fahrzeug schon Ende Juli abgelaufen ist, ein neuer Wagen aber nicht genehmigt wurde, steht der Hilfspolizist jetzt ohne Auto da. Nun ja, er ist zur Zeit ohnehin im Urlaub.