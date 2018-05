Neckarsteinach. (iz) Es ist wieder soweit: Am kommenden Wochenende, 7. und 8. März, findet zum neunten Mal die "Kleine Buchmesse im Neckartal" statt, die sich inzwischen zu einer wichtigen überregionalen Kulturveranstaltung in der Metropolregion Rhein-Neckar entwickelt hat. Die zweitägige Messe, die in den vergangenen Jahren vom Publikum und den Ausstellern mit wachsender Begeisterung aufgenommen wurde, beginnt am Samstag um 11 Uhr mit der feierlichen Eröffnung und ist an beiden Tagen bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Veranstaltungsort ist das Bürgerhaus "Zum Schwanen" in der Neckarstraße 42.

Zu der Buchmesse, die eher im intimen Rahmen ohne das Gedränge und Geschiebe der großen Fachmessen abläuft, haben sich 35 kleinere und mittlere Verlage aus der Region angemeldet, die mit einer erstaunlichen Vielfalt unterschiedlichster Literaturgattungen überraschen. Der Besucher wird hier Belletristik ebenso wie Krimis, Kinder- und Sachbücher, Bildbände und Mundartbücher finden wie auch Lyrik, Fremdsprachen- und Reiseliteratur, darunter etliche Neuerscheinungen. Gemütliche Leseinseln laden zum Schmökern ein und alle Bücher und Medien können natürlich käuflich erworben werden.

An beiden Tagen gibt es im halbstündigen Wechsel ein reichhaltiges Begleitprogramm in Form von Lesungen und Buchpräsentationen. Geplant sind rund 30 verschiedene Lesungen, bei denen neben der Vorstellung von Neuerscheinungen viele Autoren auch aus ihren bereits veröffentlichten Werken vorlesen.

Veranstaltet wird das Literaturerlebnis vom örtlichen Heimat- und Kulturverein, dessen Vorsitzender Bürgermeister Herold Pfeifer ist. Für ihn ist die Buchmesse ein Höhepunkt im Neckarsteinacher Veranstaltungskalender: "Zum neunten Mal steht die Vierburgenstadt im Mittelpunkt der Literaturszene der Metropolregion und bietet 35 Verlagen ein Podium, sich zu präsentieren." Pfeifer freut sich "auf viele Buchfreunde und interessante Lesungen, aber auch auf anregende Gespräche mit Autoren und Verlagen". Wichtig ist ihm ebenfalls der Hinweis, dass "das junge Publikum nicht vergessen wird": An beiden Nachmittagen zwischen 15 und 16 Uhr wird Burgfräulein Sophia Kindern von drei bis fünf Jahren vorlesen. "Und wenn das Wetter gut ist, empfehle ich einen entspannenden Spaziergang über unsere nochmals verschönerte Neckarpromenade und den Besuch unserer gut vorbereiteten Gastronomiebetriebe - auch die meisten Geschäfte im Ort haben geöffnet", so Pfeifer abschließend.