So idyllisch Neckarsteinach auch am Neckar liegen mag, so wenig idyllisch ist es um die Finanzen des Vierburgenstädtchens bestellt. Foto: Hinz

Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. So umstritten ist schon lange kein Haushalt mehr gewesen. Zwei Sitzungsunterbrechungen und harte Angriffe von CDU und Grünen gegen die Stadtverwaltung kennzeichneten die jüngste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, in der der Haushalt für das Jahr 2016 verabschiedet werden sollte. Nach langer Diskussion wurde er schließlich mit 13 Ja- gegen sechs Neinstimmen genehmigt. Mit Ja stimmten alle sieben SPD- und alle vier FWG- sowie zwei CDU-Stadtverordnete, mit Nein die übrigen zwei CDU- und alle vier Grünen-Stadtverordneten.

Der Haushalt schließt nun nach etlichen bei den Ausschussberatungen erfolgten Änderungen im Ergebnishaushalt in den Einnahmen mit 8,279 Millionen Euro und in den Ausgaben mit 8,816 Millionen Euro ab, also mit einem Defizit von 536.594 Euro. Zum Vergleich: Im Vorjahr hatte der Fehlbetrag noch 1.348.727 Euro betragen.

Dieser Abstimmung waren die Haushaltsreden der Fraktionen und heftige Diskussionen vorausgegangen, in denen sich alles um die vom Land geforderte Konsolidierung des Haushalts bis zum Jahr 2017 und das damit verbundene Spardiktat drehte.

> Marcus Augsburger (SPD) kritisierte nicht die Stadtverwaltung, sondern "die uns Ende 2015 aufgezwungene Erhöhung der Grundsteuern A und B". Es sei erschreckend, dass damit "das bittere Ende noch nicht erreicht" sei, weil das Land zwingend einen ausgeglichenen Haushalt bis 2017 vorschreibe. Deshalb betonte der Fraktionssprecher: "Mit uns wird es keine pauschale Kürzung oder gar ersatzlose Abschaffung freiwilliger Leistungen oder sozialer Einrichtungen geben." Er relativierte die hohe Schuldenlast der Stadt von sieben Millionen Euro damit, dass in den vergangenen Jahren auch erhebliche Vermögenswerte geschaffen wurden wie die Stadtsanierung einschließlich Rathaus, Geopark-Haus, Neckarlauer, Radwege, der Dorfsanierung in Darsberg mit Dorfgemeinschaftshaus, Neubau der städtischen Kinderkrippe, Neubau des Feuerwehrhauses und mehr. Er kritisierte, dass das Land die Kinderbetreuung zur Pflichtaufgabe der Kommunen gemacht habe, aber Neckarsteinach mit den dadurch entstehenden Kosten von 750 000 Euro allein lasse. Hier müsse wieder der Grundsatz "Wer bestellt, bezahlt" gelten. Um die Kosten zur Erhaltung der Infrastruktur zu bewältigen, dürfe sich die Einwohnerzahl der Stadt nicht noch weiter verringern.

> Dieter Jooß (FWG) würdigte in seiner Rede die Tatsache, dass sich das Defizit des Haushalts gegenüber dem Vorjahr um mehr als die Hälfte verringert habe. Dazu habe allerdings auch die Erhöhung der Grundsteuern beigetragen. Um die Belastung der Bürger nicht noch höher werden zu lassen, beantragte er, die Kosten für die Kanalsanierung von 350 000 Euro mit einem Sperrvermerk zu belegen, die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen um 20 Prozent zu kürzen und die Gelder für den zweiten Hilfspolizisten zu streichen. Im Gegenzug forderte er den Verkauf von städtischen Immobilien. Bei den freiwilligen Leistungen lehnte Jooß eine pauschale Kürzung ab, um nicht die Arbeit der Vereine und der sozialen Einrichtungen zu gefährden. Die Zustimmung zum Haushalt machte er von der Erfüllung dieser Anträge abhängig.

> Günter Resnikschek (Grüne) nahm noch einmal Bezug auf den Besuch einer Neckarsteinacher Delegation beim hessischen Innenministerium. Dort sei ihnen ein Vergleich ihrer Stadt mit anderen Gemeinden präsentiert worden, bei dem Neckarsteinach "negative Spitzenrekorde" eingenommen habe, zum Beispiel bei überdurchschnittlich hohen Personalkosten oder zu hohen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Resnikschek kritisierte vor allem die seiner Ansicht nach mangelnde Transparenz des Haushaltsplans. Die traurige Wahrheit sei, "dass die Neckarsteinacher Stadtverordneten mit einer Minimalfassung des 220-seitigen Haushaltsplans abgespeist werden". Nicht - wie behauptet - sei die Doppik das Problem, "die Doppik zeige das Problem auf". Er forderte, mit den Sach- und Dienstleistungen auf die Ansätze von 2014 zurückzugehen und die freiwilligen Leistungen um 50 Prozent zu kürzen.

> Karl Neidig (CDU) wollte ebenfalls die Schuld am Defizit nicht der Doppik zuweisen, sondern meinte: "Der Haushalt 2016 zeigt erneut die Ideenlosigkeit der Verwaltung auf, sich transparent und offen mit einer Haushaltskonsolidierungsanalyse zu beschäftigen." Das zeige auch die Ablehnung des CDU-Antrags, einen Konsolidierungsbeirat zu bilden. Deshalb sei es für die CDU nicht vertretbar, diesem Haushalt mit dem geringen Umfang der Transparenz die Zustimmung zu geben. Ein Wachstum der Ausgaben dürfe nicht zugelassen werden. Neidig appellierte an alle Fraktionen, ein "Weiter so" nicht länger zu akzeptieren.

In der anschließenden Diskussion wurde dem von der FWG geforderten Sperrvermerk für die Kanalsanierung nur über 290 000 Euro einstimmig zugestimmt. 60 000 Euro sollen zumindest für die Planung verfügbar bleiben. Die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen fand nur für fünf Prozent eine Mehrheit, der zweite Hilfspolizist wurde bei Stimmengleichheit von sieben SPD- und zwei CDU-Stadtverordneten genehmigt und den Antrag auf eine 50-prozentige Kürzung der freiwilligen Leistungen zogen die Grünen wieder zurück.