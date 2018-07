Neckarsteinach. (iz) An einen "außergewöhnlichen Ort" hatte Stadtverordnetenvorsteher Ralf Kern die letzte Sitzung des Gremiums vor der Sommerpause verlegt. Nicht im nüchternen Rathaussaal, sondern in der freundlichen Bibliothek der Freiherr-vom-Stein-Schule fand diese Stadtverordnetenversammlung in ausgesprochen entspannter Atmosphäre statt. Angeregt hatte diesen Sitzungsort die Leiterin der Bibliothek, Carmen Persch, die sich mit großem Engagement ihrer Aufgabe widmet und den Mitgliedern der städtischen Gremien einen Eindruck vom Umfang dieser Einrichtung vermitteln wollte, an deren Finanzierung auch die Stadt beteiligt ist.

In einem kurzen Überblick stellte Carmen Persch die Bibliothek vor, die sowohl für die Schüler als auch für Externe nutzbar ist. Sie umfasst inzwischen nahezu 8000 Medien, zu denen neben Büchern für alle Altersklassen auch Hörbücher und DVDs gehören. Es gibt zur Zeit 115 externe Nutzer zusätzlich zu den 540 Schülern und Lehrern. Waren es im vergangenen Jahr noch 1400 Ausleihen für Externe, konnten diese jetzt schon auf 3000 von insgesamt fast 6000 Ausleihen gesteigert werden.

Zudem finden regelmäßige Veranstaltungen statt, etwa die für Kinder ab drei Jahren organisierte Bücherwürmchen-Aktion, Autoren- und Schülerlesungen, Buchprojekte und einiges mehr. Beim "Tag des Buches" und dem bundesweiten Vorlesetag haben auch Bürgermeister Herold Pfeifer und andere städtische Vertreter mitgemacht. Die Stadtverordneten zeigten sich beeindruckt und sparten nicht mit Lob und Beifall.

Ein anderer bemerkenswerter Punkt der Sitzung war die Präsentation des neu erstellten Fotoarchivs durch Lutz Ritter, einem Mitarbeiter des Stadtarchivs Eberbach, in dem auch alle anderen wichtigen Dokumente und Unterlagen Neckarsteinachs gelagert sind.

Den Auftrag zur Archivierung des in der Stadt vorhandenen Fotomaterials hatte Archivar Ritter schon im Jahr 2011 noch vom vorherigen Bürgermeister Eberhard Petri erhalten. Damals lagerten die Fotos in verschiedenen Kartons in mehreren Räumen des Rathauses völlig ungeordnet, "ein wilder bunter Haufen", erinnert sich Ritter schmunzelnd.

Insgesamt waren es 1600 überwiegend Schwarz-Weiß-Fotos unterschiedlicher Formate aus der Zeit zwischen 1900 und 2007, aber auch etwa 200 Farbdias, 158 Glasnegative aus der Zeit vor 1945 und noch 100 historische Ansichtskarten. Damit habe die Vierburgenstadt die umfangreichste Fotosammlung aller umliegenden Gemeinden, so Ritter. Die Objekte sind jetzt auf Fotokarten in säurefreien Hüllen archiviert und mit Stichworten versehen, außerdem noch digital auf zwei Festplatten gespeichert.

Während Stadtansichten und Ereignisse relativ leicht zu identifizieren waren, war es für den ortsfremden Lutz Ritter meistens nicht möglich, die auf den Bildern sichtbaren Personen zu benennen. Hier muss noch nachgearbeitet werden, indem man ältere Bürger Neckarsteinachs um Mithilfe bitten will. Auch private Fotosammlungen können und sollen noch jederzeit in dieses Fotoarchiv eingearbeitet werden.

Alle Stadtverordneten zeigten großes Interesse an diesen Zeugen der Vergangenheit. Denn welche Schätze sich unter den jetzt archivierten Fotos verbergen, kam schon bei der Vorführung einiger Beispiele zutage: die Grundsteinlegung der Schule 1959, Heinz Schenk als "Bligger von Steinach" auf der Mittelburg oder das Gasthaus "Zum Goldenen Hirschen", das in den 60er-Jahren wegen der Verbreiterung der Hauptstraße abgerissen wurde.

In weiteren Tagesordnungspunkten stimmten die Bürgervertreter dem Verkauf eines Grundstücks im Bebauungsplan "Am Matzenhäusel" zu einem Verkaufspreis von 95.000 Euro und einer Änderung im Bebauungsplan "Im Hofgut" einstimmig zu.