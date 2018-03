Die DLRG und auch die Wasserschutzpolizei beteiligten sich an der Rettung. Foto: Alex

Neckarsteinach. (cm) Es geschah, als am Samstagabend fast alle Besucher am Neckar noch die Köpfe reckten und das zu Ende gehende Feuerwerk als Höhepunkt der Vierburgenbeleuchtung verfolgten. Aber zum Glück nur fast alle Besucher. Zwei Passanten ließen sich nicht von den Raketen ablenken und wurden zu Lebensrettern.

Doch der Reihe nach: Die beiden Männer hatten eine Person beobachtet, die während des Feuerwerks auf einer Bank am Neckar zwischen der Schleuse und der Steinachmündung saß, aufstand, die Böschung hinabschlitterte und im Neckar landete. Zuvor soll es laut Zeugen mit einem Unbekannten zu einer "Rangelei" gekommen sein. Beherzt sprangen die Männer hinterher und zogen den Mann, dessen Alter auf 40 bis 50 Jahre geschätzt wird, aus dem Wasser.

Was dann passierte, ist kaum zu fassen: Als der renitente Mann schon im herbeigerufenen Rettungswagen lag und versorgt wurde, "befreite" er sich und sprang noch einmal in den Neckar. Daraufhin fackelten zwei ebenfalls eingetroffene Beamte des Polizeipostens Hirschhorn nicht lange und sprangen in voller Montur hinterher. Ihnen gelang es, den laut den Beamten psychisch verwirrten Mann noch einmal zu retten.

Wie ein Sprecher der DLRG sagte, wurden die Lebensretter um 22.26 Uhr über Notruf alarmiert, als das Feuerwerk gerade zu Ende ging. Sieben Einsatzkräfte aus Neckarsteinach und Hirschhorn waren ohnehin mit Booten auf dem Neckar im Einsatz, um die Vierburgenbeleuchtung abzusichern, und somit entsprechend schnell vor Ort. Sie versorgten den bereits ans Ufer gebrachten Mann und betreuten ihn bis zum Eintreffen des Rettungswagens. Anschließend waren sie zusammen mit der Feuerwehr im Einsatz, um eine Tasche des Mannes mit Papieren zu suchen, die er bei sich gehabt haben soll. Bis der Mann ein zweites Mal in den Neckar sprang. Seine Identität war zunächst unklar. Auch gestern konnte die Polizei noch kein Alter nennen. Die Tasche wurde nicht gefunden. Der Mann wird nun laut Polizei psychiatrisch behandelt.