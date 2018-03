An den Ständen in der Kirchenstraße konnten die Marktbesucher regionale Produkte verkosten (oben) sowie beim Kunst- und Handwerkermarkt Selbstgemachtes entdecken (rechts unten). Das ließen sich auch (unten links, von links), Bürgermeister Herold Pfeifer, Burgfräulein Sophia Steigleder, Vierburgenkönigin Kathrin Seib, Landratskandidat Christian Engelhardt (CDU) und der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Stephan nicht entgehen. Fotos: Alex

An den Ständen in der Kirchenstraße konnten die Marktbesucher regionale Produkte verkosten (oben) sowie beim Kunst- und Handwerkermarkt Selbstgemachtes entdecken (rechts unten). Das ließen sich auch (unten links, von links), Bürgermeister Herold Pfeifer, Burgfräulein Sophia Steigleder, Vierburgenkönigin Kathrin Seib, Landratskandidat Christian Engelhardt (CDU) und der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Stephan nicht entgehen. Fotos: Alex

An den Ständen in der Kirchenstraße konnten die Marktbesucher regionale Produkte verkosten (oben) sowie beim Kunst- und Handwerkermarkt Selbstgemachtes entdecken (rechts unten). Das ließen sich auch (unten links, von links), Bürgermeister Herold Pfeifer, Burgfräulein Sophia Steigleder, Vierburgenkönigin Kathrin Seib, Landratskandidat Christian Engelhardt (CDU) und der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Stephan nicht entgehen. Fotos: Alex

Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Wenn am 1. November der Sommer ausbricht und gleichzeitig der zehnte Allerheiligenmarkt stattfindet, dann, ja dann kommt die halbe Region in die Vierburgenstadt. Regelrecht überrannt wurde das hessische Städtchen, in dem dieser Tag ein ganz normaler Arbeitstag ist.

Bei sommerlichen Temperaturen und blendendem Sonnenschein zog es Tausende von Besuchern zu einem spätsommerlichen Spaziergang auf die Neckarpromenade oder zu den Burgen, verbunden aber mit einem Bummel über die historische Kirchenstraße. Hier lockten zahlreiche Buden und Stände mit verschiedenen Spezialitäten.

Am Vormittag hatte Bürgermeister Herold Pfeifer in Begleitung von Vierburgenkönigin Kathrin und Burgfräulein den Markt eröffnet. Dabei begrüßte er auch den für den Kreis Bergstraße frisch nominierten Landratskandidaten der CDU, Christian Engelhardt, der im Rahmen einer Vorstellungsreise zum ersten Mal in die Vierburgenstadt gekommen war.

Schon bald herrschte reges Treiben in der Kirchenstraße. Während das rollende Bierfass der Palmbräu-Brauerei Freibier verteilte, hatten die Besucher außerdem die Qual der Wahl zwischen zahlreichen regionalen Erzeugnissen: Da gab es frisch geräucherte Forellen und frisch gebackene Waffeln, Süßmäuler wurden von Schoko-Äpfeln und Trüffelpralinen angezogen und eine Riesenauswahl an originellen Marmeladenmischungen war zu entdecken; andere interessierten sich für vegetarisches Handbrot oder vegane Nudeln aus hellem Emmermehl. Herzhafte Würste von Wildschwein oder Lamm waren ebenso begehrt wie die hochprozentigen Brände aus Mispeln oder türkischen Kirschen.

In der Musenklause luden die Musikfreunde nicht nur zu deftigen Schmalzbroten, sondern auch zum Ausprobieren von Musikinstrumenten ein. Vielleicht hat jemand dort sein Talent zum Trompetespielen entdeckt? Und im historischen Schönauer Hof hatte sich der Sängerbund mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen auf viele Gäste vorbereitet, die auch nicht lange auf sich warten ließen und das schöne Ambiente zum Ausruhen nutzten. Mit herbstlich bunten Blumengestecken bot der Kirchenbrunnen ein hübsches Bild, und passend zu Allerheiligen gab es eine große Auswahl von Friedhofsgestecken.

Doch mit all dem nicht genug: Reges Gedränge herrschte auch im Bürgerhaus "Zum Schwanen". Hier hatte der Heimat- und Kulturverein seinen Kunst- und Handwerkermarkt organisiert. Neben Schmuck in allen Variationen erstaunte die Vielfalt der künstlerischen Kreativität: Süße Tierchen aus Mohairstoffen, Patchworkdecken, gedrechselte Holzschalen, selbstgestrickte Mützen und Hüte und und ...

Besonders originell waren die lustigen Gebilde aus Frotteehandtüchern und Küchentüchern; faszinierend auch zu sehen, wie selbst ein so altes Handwerk wie Klöppeln sich modern entwickelt hat und nicht nur zarte Spitzendeckchen entstehen, sondern auch modisch zauberhafte Dekorationen für viele Zwecke.

Neckarsteinach war wieder einmal einen Besuch wert.