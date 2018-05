Neckarsteinach. (pol/rl) Tödlich verletzt wurde ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 37 ist am Mittwoch. Der Autofahrer überholte laut Polizeibericht gegen 12.40 Uhr mehrere Autos und Lastwagen am östlichen Ortsausgang in Richtung Neckarhausen, als der Mercedes in Höhe der Industriestraße frontal auf einen entgegenkommenden Sattelzug prallte. Durch die Aufprallwucht überschlug sich der Mercedes und rutschte über eine Böschung auf die parallel laufende Industriestraße.

Der 43 Jahre alte Lastwagen-Fahrer aus Sandhausen wurde bei dem Aufprall des Autos schwer verletzt und kam in das nächste Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Der Mercedesfahrer starb.

Der Gesamtschaden wird nach ersten Einschätzungen etwa 60.000 Euro hoch sein. Zur Klärung des Unfallherganges ist über die Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen worden. Neben der Polizei waren Rettungskräfte sowie die Feuerwehren aus Neckarsteinach und den Ortsteilen eingesetzt. Der angeforderte Polizeihubschrauber verschaffte sich aus der Höhe eine Übersicht von der Unfallstelle.

Der Unfallabschnitt der B 37 zwischen Ortsausgang Neckarsteinach und Neckarhausen war bis 16 Uhr voll gesperrt. Danach wurde eine Fahrbahn freigegeben. Die B 37 soll voraussichtlich gegen 17.30 Uhr wieder ganz frei sein.