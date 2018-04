Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. "Bücher sind, das habe ich gefunden, der beste Proviant, den man auf die Lebensreise mitnehmen kann". Dieser kluge Satz stammt von Michel Montaigne, einem Schriftsteller aus dem 16. Jahrhundert, und er ist heute noch so aktuell wie damals. Einen Ausschnitt aus seinem Werk "Vom Schwanken und Wanken der Welt" konnten Bücherfreunde bei einer der 30 Lesungen hören, die am Wochenende in halbstündigem Wechsel in verschiedenen Räumen des Bürgerhauses "Zum Schwanen" in Neckarsteinach stattfanden und ein wichtiger Bestandteil der "Kleinen Buchmesse im Neckartal" waren.

Diese Buchmesse, die jetzt bereits zum neunten Mal über die Bühne ging, hat sich zum Besuchermagnet in der Region entwickelt, zumal das schöne Frühlingswetter zusätzlich noch viele Ausflügler in die Vierburgenstadt lockte. "Ich bin stolz darauf, diese Buchmesse eröffnen zu dürfen", sagte Bürgermeister Herold Pfeifer als Vorsitzender des veranstaltenden Heimat- und Kulturvereins bei der Eröffnung und dankte allen, die zum Gelingen dieser überregional durchaus viel beachteten Veranstaltung beigetragen haben - besonders dem Verleger Dr. Walter Sauer und seiner Frau Nadine, die jedes Jahr die Hauptlast der Organisation tragen.

Martin Proba von der IHK Bergstraße nannte die Buchmesse ein "wunderbares Aushängeschild für Neckarsteinach". Der Verleger Ulrich Wellhöfer, der wie die meisten Aussteller schon zum neunten Mal dabei war, bezeichnete die Buchmesse als "Familientreffen" auf das man sich jedes Jahr freue. Musikalisch eingestimmt wurde das Publikum mit mittelalterlichen Tänzen, gespielt von Friedhelm Schneidewind auf einer originellen Drehleier. Danach wurde die Messe mit dem schon traditionellen Anschneiden der von Jörg Steigleder gebackenen Torte in Form eines riesigen Buches eröffnet.

Für die zahlreichen Besucher an beiden Messetagen gab es viel zu entdecken. Schließlich liegt die Besonderheit der "Kleinen Buchmesse" darin, dass hier gerade nicht die in den Medien präsenten Bestseller zu finden sind, sondern Bücher, die wegen ihrer kleineren Auflage sonst im großen Büchermeer untergehen und deshalb oft auch in den üblichen Buchhandlungen erst gar nicht vorhanden sind.

Besonders die Literatur mit regionalem Bezug, die immer mehr Liebhaber zu schätzen wissen, hatte hier in Neckarsteinach ihren großen Auftritt. Auffällig waren die zahlreichen Krimis, die in Heidelberg, Mannheim im Odenwald oder an anderen Orten in der Umgebung spielen, oder die historischen Romane, die oft ein geschichtliches Ereignis aus der Kurpfalz in den Mittelpunkt ihres Geschehens stellen. Und die Wanderer, die ihre Region erkunden möchten, fanden auf der Messe Wanderbücher und Karten für fast jedes heimisches Fleckchen Erde.

Aber natürlich waren auch alle anderen Literaturgattungen vertreten. Wer sich über die Krisen im Nahen Osten informieren wollte, wurde hier ebenso fündig wie Eltern, die eine spannende Lektüre für ihre Jugend suchten. Auch wahre Bücherschätze, liebevoll handgebunden, waren zu bewundern. Andere Besucher ergötzten sich an den neuesten Ausgaben vom "Struwwelpeter" oder von "Max und Moritz", die dieses Jahr ihren 150. Geburtstag feiern.

Ebenso kamen Freunde von Lyrik, Märchen, Sagen oder Mundart auf ihre Kosten. Kleine Kostbarkeiten, wie die Broschüre mit dem hintergründigen Titel "Chaos ist ein griechisches Wort" fanden schmunzelnde Leser.

In der entspannten Atmosphäre entwickelten sich lebhafte Gespräche zwischen Besuchern und Verlegern, die gerne Auskunft über ihre Produkte gaben. Die gemütlichen Leseinseln waren meistens besetzt; hier konnten Bücherfans in Ruhe schmökern, ehe sie sich zum Kauf eines Buches entschlossen. Fast immer gut besucht waren die Lesungen, die oft von den Vortragenden sehr persönlich - zum Beispiel gab es Lyrik mit Live-Musik - gestaltet wurden. Autoren stellten hier ihre Neuerscheinungen vor und signierten auch gerne ihre Bücher.