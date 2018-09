Neckarsteinach. (iz) Wie schon in den Vorjahren so ist auch der neue Haushaltsentwurf für das Jahr 2014, der zum sechsten Mal im Buchungssystem der Doppik erfolgte, nicht ausgeglichen. Das umfangreiche, mehr als 220 Seiten umfassende Zahlenwerk wurde vom Leiter der Finanzabteilung, Andreas Ockert, erstellt und von Bürgermeister Herold Pfeifer in der Stadtverordnetenversammlung vorgetragen. Pfeifer übte deutliche Kritik am umstrittenen Doppik-Buchungssystem. Es habe sich herausgestellt, dass es eindeutig zu einer Ergebnisverschlechterung führe und dazu die notwendige Finanzausstattung durch das Land fehle. Doppik ist eine Art Ergänzung zur bisherigen Kameralistik in kommunalen oder Länderhaushalten, die die Erwartungen bisher nicht erfüllt hat.

Der Haushaltsplan schließt in den Einnahmen mit 6,9 Millionen Euro (Vorjahr 7,2 Millionen Euro) und in den Ausgaben bei 8,5 Millionen Euro (Vorjahr 8,0 Millionen Euro) ab. Das ergibt ein Defizit von 1,6 Millionen Euro, doppelt so hoch wie im Vorjahr, da lag es bei 800.000 Euro.

Die größten Einnahmequellen wie Einkommensteueranteil und Gewerbesteuer wurden vorsichtig auf circa 2,5 Millionen Euro angesetzt, hinzu kommen Einkünfte aus Schlüsselzuweisungen und Familienlastenausgleich in Höhe von knapp 500.000 Euro. Auf der Ausgabenseite allerdings machen sich jetzt die relativ guten Steuereinnahmen der Jahre 2012 und 2013 dadurch bemerkbar, dass sich die Umlagen erhöhen: Allein die Kreis- und Schulumlage, die die Stadt Neckarsteinach an den Kreis Bergstraße zu zahlen hat, sind gegenüber dem Jahr 2013 um 300.000 Euro auf eine bisher einmalige Rekordhöhe von 2,097 Millionen Euro gestiegen. Die Kosten für das städtische Personal und die Versorgungsaufwendungen schlagen leicht erhöht mit 2,2 Millionen Euro zu Buche, wobei eine zweiprozentige Tariferhöhung bereits einkalkuliert ist.

Für Investitionen ist bei dieser Haushaltslage wenig Spielraum. Eingestellt wurden dafür zwar Mittel in Höhe von 860.000 Euro, die aber zu 90 Prozent durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 782.000 Euro finanziert werden müssen. Wichtigste Maßnahme ist der Bau einer Parallelleitung zu den Quellen im Lanzenbachtal für die Wasserversorgung. Die im vergangenen Jahr erfolgte Planung erwies sich schwieriger als gedacht und wird insgesamt circa 1,07 Millionen Euro kosten. Wegen der klammen Haushaltslage hat sich der Magistrat entschlossen, die Maßnahme über drei Jahre zu strecken, sodass dafür 2014 nur 350.000 Euro eingestellt wurden. Weitere Ausgaben stehen noch für den Abschluss der Stadtsanierung, der Erschließungsmaßnahmen für das Baugebiet Leerberg sowie für die letzte Rate für das neue Feuerwehrfahrzeug an. Der Schuldenstand beträgt zu Beginn des Jahres 5,96 Millionen Euro, Vorjahr: 6,13 Millionen Euro.

In seinem Fazit betonte der Bürgermeister, dass Neckarsteinach und alle anderen Gemeinden in Hessen überwiegend von Steuern, Schlüsselzuweisungen und Umlagen abhängig seien, auf die sie keinen Einfluss hätten. Der Haushaltsplan wird in den Ausschüssen beraten und soll am 10. März verabschiedet werden.