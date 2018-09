Neckarsteinach. (iz) "Poetischer kann die Vierburgenstadt nicht beschrieben werden", freute sich Elisabeth Hinz, Vorstandsmitglied des Heimat- und Kulturvereins, der jetzt am Neckarlauer einen großen Sandsteinfindling aufstellen ließ. Auf diesem wurde ein stimmungsvolles Rätsel-Gedicht über Neckarsteinach fest montiert. Dieses hat im Jahr 1832 der österreichische Lyriker Nikolaus Lenau - mit vollem Namen Nikolaus Niembsch Edler von Strehlenau - geschrieben, der in Heidelberg Medizin studierte und seine Erinnerungen an einen Besuch in der Vierburgenstadt in diesen sehr poetischen vier Strophen festgehalten hat.

Der Vereinsvorsitzende, Bürgermeister Herold Pfeifer, enthüllte vor den Augen einer kleinen Gästeschar das neue Projekt des Vereins und dankte Elisabeth Hinz für diese Idee, die "eine Bereicherung für Einheimische und Touristen bedeutet".

Sein Dank galt ebenso dem heimischen Steinmetz Georg Schneider, der sich mit großem Enthusiasmus der Bearbeitung des Steins und der Montage der in den Werkstätten Engstner in Dossenheim hergestellten Texttafel angenommen hatte. Auch an der Aufstellung und Verankerung des tonnenschweren Findlings im Boden des Neckarlauers war er - unterstützt vom städtischen Arbeiter Kurt Weber - maßgeblich beteiligt. Dabei musste vor allem an das häufig auftretende Hochwasser gedacht werden, deshalb ist der Stein in einem tiefen Betonbett mit zwei Stahlbolzen verankert. Und auch die Schrägstellung wurde gewählt, damit die Gewalt des Wassers nicht auf die Breitseite des Steins trifft.

Voraussetzung für die Aufstellung war natürlich, einen Punkt auszusuchen, von dem aus - wie es in der vierten Strophe heißt - alle vier "alternden Ruinen" auch zu sehen sind. Das ist gut gelungen. Die anderen ersten drei Strophen beschreiben sehr lyrisch den "Neckar", den "Stein" sowie das "Ach" und ergeben als Lösungswort "Neckar-stein-ach".

"Wir hoffen, dass mit diesem Rätsel-Stein in der Vierburgenstadt noch ein bisschen mehr der Mythos der Romantik spürbar wird, der ja schon durch das Eichendorff-Museum in das Bewusstsein vieler Besucher eingezogen ist", beendete Elisabeth Hinz die Einweihungsfeier.