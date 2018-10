Neckargemünd. (nah) Spielen im Grünen und immer viel frische Luft: Das Konzept mit der Kinderbetreuung in der Natur kommt an. Auch der Waldkindergarten in Waldhilsbach läuft erfolgreich. Am Waldrand in der Schulstraße haben es sich Kinder und Erzieher gemütlich eingerichtet. Die Sache hat nur einen Haken: Obwohl die Waldgruppe schon seit 14 Jahren zum städtischen Kindergarten im Stadtteil gehört, ist das Grundstück, auf dem die Kinder spielen, gar nicht städtisch, sondern in Privateigentum. Deshalb nahm sich nun der Ausschuss für Bau, Umwelt und Verkehr der Sache an. Mit einem Versetzen der beiden Wetterschutzwagen soll sich das ändern - und dazu braucht es einen Bauantrag.

Die Waldgruppe soll auf ein städtisches Grundstück im unteren Stadtwald umziehen, unweit der Stelle, an der die beiden grünen Wagen jetzt stehen. Auch der Ortschaftsrat hatte sich schon mit dem Thema beschäftigt und vertrat die Auffassung, dass ein Umsetzen der Wetterschutzwägen für klarere Verhältnisse sorge und auch aus versicherungsrechtlichen Gründen zu empfehlen sei. Gemeinderätin Anne von Reumont (CDU) trug diese Meinung in der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses vor.

Bürgermeister Horst Althoff erhielt ein einstimmiges Votum für den Umzug der Wagen. Noch offen ist allerdings, ob sich ein Umsetzen überhaupt lohnt. Denn die Unterkunft des Waldkindergartens ist schon etwas in die Jahre gekommen; ob die Wagen einen Umzug überstehen würden, ist fraglich. Deshalb holte sich Bürgermeister Althoff vom Ausschuss gleich die Einverständniserklärung ein, dass die Stadt bei Bedarf neue Wagen anschaffen kann. Ob dies erforderlich ist, wird Franz Georg Scheffzyk vom Gebäudemanagement prüfen.

Weiter musste der Bauausschuss über umfangreiche Befreiungen eines Vorhabens im Böhmer Weg in Kleingemünd entscheiden. Dort plant eine Bauherrenschaft ein Zweifamilienhaus. Dabei würden unter anderem die Baugrenze und die Traufhöhe überschritten, das Zweifamilienhaus würde wie ein Doppelhaus aussehen. Das Bauvorhaben wurde von den Gremiumsmitgliedern jedoch als städtebaulich nicht vertretbar eingestuft. Gemeinderat Joachim Bergsträsser erinnerte an die Konsequenzen, die solche Befreiungen für das gesamte Baugebiet nach sich ziehen. Es gebe einen Bebauungsplan, an den sollten sich die Bauherren auch halten, lautete die Empfehlung. Der Bauantrag wurde einstimmig abgelehnt.