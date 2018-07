Der Wahlkampf hat Missoula derzeit fest im Griff, denn am Dienstag stehen viele Entscheidungen für die Bürger an. Foto: Stadt

Von Anja Hammer und Christoph Moll

Neckargemünd. "Massenhaft hingen in den Vorgärten der Häuser blaue Wimpel, mit denen für die Demokraten geworben wurde. Es waren aber nur ganz vereinzelt rote Wimpel der Republikaner zu sehen. Das war so auffällig wie eine SPD-Fahne in Oberbayern." Dieses Bild ist Winfried Schimpf von seinem Aufenthalt mit Schülern in Missoula im Jahr 2004 besonders in Erinnerung geblieben.

Damals wie heute lief der Präsidentschaftswahlkampf in der Partnerstadt von Neckargemünd auf Hochtouren. Und damals wie heute wird auch wieder deutlich, dass Missoula gar nicht so recht in den konservativen US-Bundesstaat Montana im Nordwesten der USA passt. "Missoula ist ein demokratisches Nest im republikanischen Montana", sagt Schimpf, der Missoula in einer "Doppelfunktion" kennt: Zum einen als Englischlehrer am Neckargemünder Gymnasium, der den Schüleraustausch mit der "Hellgate High School" in Missoula organisierte. Und zum anderen begleitet er als stellvertretender Bürgermeister und Stadtrat die Partnerschaft von Anfang an seit dem Jahr 1993. Dass in Missoula die Demokraten vorherrschen, liege auch an der liberalen Universität, erzählt der 72-Jährige. Ein großer Teil der insgesamt 71.000 Einwohner seien Studenten.

Nur mit Hillary Clinton können die Missoulianer wenig anfangen. Sie hätten lieber Bernie Sanders als demokratischen Präsidentschaftskandidaten gesehen. Bei der Vorwahl im Juni haben sich 13.916 Demokraten für Sanders ausgesprochen und nur 8229 für Clinton. Ganz anders ist das Bild bei den Republikanern: Dass Donald Trump am Dienstag zur Wahl steht, ist ganz im Sinne seiner Anhänger in Missoula. 7702 Stimmen hat er bei der Vorwahl im Juni bekommen. Sein nächster Verfolger war Ted Cruz - mit gerade einmal 1041 Stimmen.

Das war allerdings, bevor er mit seinen abwertenden Kommentaren über Frauen Schlagzeilen machte. "Ich mache mir Sorgen, wenn ich solche Aussagen höre", sagte Elizabeth Hubble vom Institut für Frauenforschung an der örtlichen Universität dem Fernsehsender Abc-Fox-Montana. "Denn sie verharmlosen nicht nur Gewalt gegen Frauen, sondern gegen viele andere Menschen."

Der Wahlkampf hat Missoula jedenfalls fest im Griff - und dabei geht es nicht nur um den US-Präsidenten. Auch der Gouverneur wird am 8. November gewählt. Kurios: Bei den Bewerbern um den höchsten Posten im Bundesstaat Montana gibt es erstaunliche Parallelen zu den Präsidentschaftskandidaten. Der Demokrat Steve Bullock ist Politikprofi - wie Clinton - und seit 2013 im Amt. Sein Herausforderer, der Republikaner Greg Gianforte, hatte zwar bisher noch kein politisches Amt inne, dafür ist der Unternehmer aber Multimillionär - wie Trump. Und wie bei den Präsidentschaftskandidaten bundesweit zeichnet sich bei den Gouverneursbewerbern ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab.

Doch damit der Wahlen in Missoula nicht genug: Die Bürger stimmen unter anderem noch über einen Sitz im Repräsentantenhaus, über einen Sitz im obersten Gericht, dem Supreme Court, und über vier Bürgerentscheide ab. Darunter die weitere Legalisierung von Marihuana - wofür sich die Stadt Missoula schon seit 2006 einsetzt.

Kein Wunder, dass sich mittlerweile eine Gruppe gegründet hat, die Wahlnachhilfe gibt. Die Idee dazu hatte Molly Galusha vom "Buttercup Cafe". Wie sie Abc-Fox berichtete, fand sie den Stimmzettel sehr verwirrend. "Und das geht anderen bestimmt auch so." Und so gibt es Stimmzettel-Nachhilfe in ihrem Café. Die "Wahl-Trainer" mussten zuvor unterschreiben, dass sie die Wähler nicht beeinflussen.

Einer, den man ohnehin nicht beeinflussen könnte, ist Winfried Schimpf. Der Neckargemünder hat eine klare Meinung: "Ich verstehe nicht, dass die christlichen Konservativen Trumps Machogehabe und dessen Verstöße gegen Anstand und Sitte nicht juckt", sagt Schimpf und verrät: "In mir steckt ein Demokrat." Und denen drückt er am Dienstag die Daumen.