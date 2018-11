Von Christoph Moll

Neckargemünd. "Die Wildschäden nehmen zu und wir haben sie leider nicht im Griff", sagte Revierförster Uwe Reinhard im Rahmen der Vorstellung des Waldhaushaltes in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates auf Nachfrage von Winfried Schimpf (SPD). Désirée Endler (Grüne) wollte wissen, warum man die Wildschweine nicht findet: "Weiß man nicht, wo die zu Hause sind?" Forstbezirksleiter Manfred Robens erklärte, dass Rehe das größere Problem seien. Diese würden besonders die Knospen von seltenen Baumarten anknabbern. "Das ist für die wie für uns, wenn wir mal zum Inder gehen", schmunzelte er.

Wildschweine hingegen seien sogar positiv für den Wald, da sie den Boden aufwühlen, was gut für die Naturverjüngung der Bäume sei. Revierförster Reinhard ergänzte, dass Wildschweine extrem schlau seien. "Die wissen, wann die Jagd beginnt, und kennen den Jäger und seinen Hund." Wildschweine würden in einer Nacht 50 Kilometer laufen. "Hinzu kommt, dass nicht alle Jäger so aktiv sind und nächtelang suchen."

Überhaupt hatten die Stadträte einige Fragen. Frank Volk (Freie Wähler) zum Beispiel bemerkte, dass die Felssicherung oberhalb der Dilsberger Straße Richtung Rainbach nun schon zum vierten Mal in Folge mit Kosten von rund 100 000 Euro im nächsten Haushalt aufgeführt werde. Er sei von Bürgern angesprochen worden, die wissen wollten, was es mit den markierten Bäumen am "Schänzel" in Dislberg in der Nähe des neuen Mobilfunkmastes auf sich habe. "Werden diese gefällt?", fragte er. Revierförster Reinhard sagte, dass dort 150 Jahre alte Bäume gefällt werden. Dort wolle man freie "Kleinstflächen" schaffen, auf denen jüngere Bäume wachsen können. Eine Besonderheit sei, dass es dort viele Tannen gebe, die sich von Natur aus vermehren. "Ziel ist es, den Wald in Gänze zu erhalten." Lena Seidelmann (Grüne) lobte derweil die Zertifizierung des Stadtwaldes.

Um die kartellrechtliche Entwicklung bei der Vermarktung von Holz ging es Jürgen Rehberger (Freie Wähler). "Die gemeinsame Vermarktung des Nadelstammholzes durch den Forst Baden-Württemberg wurde verboten", erklärte Forstbezirksleiter Manfred Robens. Es müsse eine Trennung zwischen Holz aus dem Wald von Staat, Gemeinden und Privatpersonen geben. Das Landratsamt habe deshalb eine neue Holzverkaufsstelle geschaffen, die nicht mehr dem Kreisforstamt angehöre.

Giuseppe Fritsch (Freie Wähler) sorgte sich darum, dass durch die Pflanzung des "Migrationsbaumes" Douglasie einheimische Tierarten beeinträchtigt werden könnten. Robens beruhigte: "Durch 3000 Douglasien wird nichts verdrängt." Man pflanze diese Baumart nur so lange, bis diese einen Anteil von zehn Prozent im Stadtwald erreicht habe.

Zudem ging es Fritsch um den Laubholzbockkäfer, der als Holzschädling gefürchtet sei. Auch hier gab Robens Entwarnung. Der aus China mit Granittransporten eingeschleppte Käfer komme hier nicht vor, woraufhin Bürgermeister Horst Althoff scherzte: "Mit Bockkäfern kennen wir uns in Neckargemünd aus." Denn der Fund des Körnerbocks hätte fast das Kleingemünder Neubaugebiet verhindert.