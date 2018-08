Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Feuerfontänen zischten aus den Fenstern des Prinz-Carl-Gebäudes mitten in der Altstadt. Es krachte wie bei einer Explosion, Personen waren in verrauchten Fensteröffnungen zu erkennen, schrien um ihr Leben und stürzten aus dem Fenster - in diesem Fall war es aber nur eine Rettungspuppe. Die Neckargemünder Feuerwehr hatte am Samstag für ihre spektakuläre große Schauübung anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens alles aufgeboten, um für das Publikum einen Brand in dem Altstadtgebäude aus dem 16. und 17. Jahrhundert so realitätsnah wie möglich darzustellen. Und das ist auch gelungen.

Die Altstadt war für die Durchfahrt auf der Hauptstraße und der Neckarstraße für die Übungsdauer komplett gesperrt. Insgesamt waren über 180 Personen der Feuerwehren, des Roten Kreuzes, der DLRG, vom Bauhof der Stadt und der "Pyrotechnik Bergstraße" im Einsatz. An zwei Positionen - auf der Hauptstraße und am Neckarlauer - kommentierte die Freiwillige Feuerwehr Neckargemünd mit Kommandant Udo Braun, seinem Stellvertreter Dirk Weinmann und Alexandra Erni, der Leiterin der Bereitschaft Neckargemünd des Roten Kreuzes, das Geschehen in und um das Gebäude. Viele hundert Schaulustige hatten sich auf der Straße und am Neckarufer versammelt.

Die Annahme der Übung war, dass sich eine Explosion mit einem Brand unbekannter Ursache im ersten Zwischengeschoss des Gebäudes ereignet hatte. Das Treppenhaus war nicht mehr passierbar. Lehrer, Schüler und Besucher waren im Gebäude eingeschlossen und riefen um Hilfe. Der Brand griff auf das Dach über und führte auch zu Kurzschlüssen in der Elektroverteilung. Der Aufzug, in dem sich eine verletzte Person mit abgetrennter Hand befand, war stecken geblieben und Gas trat im Heizraum im Dachgeschoss aus, was für das Publikum über Stichflamme und Feuerball aus dem Fenster sichtbar wurde.

Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgte über die Brandmeldeanlage und die Leitstelle. Die Zeit bis zum Eintreffen der Wehr verging für das Publikum langsam, war aber sehr realistisch bemessen. In keinem Feuerwehrhaus sitzen die ehrenamtlichen Feuerwehrleute ständig in Alarmbereitschaft, sondern müssen Anfahrtswege bewältigen, bis die Fahrzeuge ausrücken können.

Mehr als ein Jahr dauerte für die Wehr die Vorbereitung der großen Schauübung, in die alle Stadtteilwehren sowie die Feuerwehren aus Bammental, Meckesheim, Wiesenbach und die Unterkreisführungsgruppe eingebunden waren. Die beiden Drehleitern aus Neckargemünd und Meckesheim kamen zum Einsatz. Die Neckargemünder Drehleiter stand auf der Neckarstraße zwischen Prinz-Carl-Gebäude und dem Wohnkomplex Ritter. Die Meckesheimer Drehleiter fuhr den Neckarlauer an und holte eingeschlossene Personen aus dem Saal in dem obersten Stockwerk und übernahm die Brandbekämpfung von der Neckarseite.

40 Atemschutzträger bahnten sich in Trupps eingeteilt ihren Weg durch den verrauchten "Prinz Carl". Kellergeschoss, Erdgeschoss und Treppenhaus waren für sie zu erkunden, um auch teilweise verschüttete Personen aufzufinden, aus dem Gebäude zu bringen und an das bereitstehende Rote Kreuz, das einen Sammelplatz für die Verletzten am Neckarufer eingerichtet hatte, zu übergeben. Gleichzeitig wurde zunächst mit den Löschfahrzeugen, dann über Hydranten ein Löschangriff in diesem Bereich gestartet. Um das Suchen zu erschweren, hatte das 15 Personen starke Team der "Pyrotechnik Bergstraße" Netze gespannt, in die sich die ohne Sicht agierenden Rettungskräfte verfangen konnten.

Eingeschlossene Personen konnten auf der Hauptstraßenseite teilweise auch über eine angestellte Leiter aus dem Gebäude geholt werden. Die Drehleiter aus Neckargemünd blieb einsatzbereit, um von dieser Seite ins Geschehen eingreifen zu können. Insgesamt wurden vier Hydranten von den Wehren angezapft, um den Brand zu löschen. Die Meckesheimer Feuerwehr hatte zusätzlich eine Entnahmestelle am Neckar eingerichtet.