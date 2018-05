Von Christoph Moll

Neckargemünd. Es ist eines der "Lieblingsthemen" von Winfried Schimpf - obwohl es dem langjährigen SPD-Stadtrat und Bürgermeisterstellvertreter auch lieber wäre, wenn er es gar nicht thematisieren müsste: die Sauberkeit des Bahnhofs und dort insbesondere der Treppen sowie der Unterführung. Unermüdlich wies Schimpf immer wieder die Bahn auf eine notwendige Reinigung hin. Nun werden seine Bemühungen tatsächlich von Erfolg gekrönt. Die Bahn hat für den heutigen Freitag eine sogenannte "Feinreinigung" in Auftrag gegeben.

Wie kam es nun zum plötzlichen Durchbruch? "Schuld" ist indirekt der Stadtputztag am Samstag. "Es ist zwar nicht unsere Verpflichtung, den Reisenden einen geruchsneutralen Zugang zu den Gleisen zu bieten, aber der schlechte Eindruck bleibt doch bei der Stadt haften", hatte Schimpf unlängst im Gemeinderat gesagt. Er habe deshalb die Stadt gebeten, offiziell einen Antrag an die Bahn zu stellen und diese vor die Wahl zu stellen: Entweder sie sorgt selbst für eine "Grundreinigung" der Unterführung oder sie gestattet einer Gruppe, die Reinigung am Stadtputztag vornehmen zu dürfen. Die Stadt hat daraufhin in einem Schreiben an die Bahn den beklagenswerten Zustand des Bahnhofs samt Unterführung deutlich gemacht. Ein schmutziges, ungepflegtes Eingangstor zur Stadt sei ein schlechtes Aushängeschild. "Auf die Antwort der Bahn bin ich gespannt", hatte Schimpf schon damals gesagt.

Und diese kam prompt: Die Bahn hat für heute eine "zusätzliche Feinreinigung" bei ihrem Dienstleister DB Services in Auftrag gegeben, sodass der Bahnhof inklusive Unterführung zum Stadtputztag in einem "ordentlichen Erscheinungsbild" auftrete. Außerdem werde die DB Services am Samstag die Sauberkeit kontrollieren und bei Bedarf auch nachbessern. Die Bahn wies laut Schimpf "ausdrücklich" darauf hin, dass "nicht unterwiesenes/ausgebildetes Personal, also die freiwilligen Bürger, aus sicherheitstechnischen Gründen keine Reinigungsarbeiten am Bahnsteig durchführen dürfen". Deshalb macht sie es nun lieber selbst.