Neckargemünd/Eppelheim. (aham) Die Feuerwehren kommen derzeit nicht zur Ruhe. Die Neckargemünder und Bammentaler Wehren mussten gestern zum 23. Mal in diesem noch jungen Jahr ausrücken. Im Seniorenheim "Neckargemünder Hof" brannte eine Waschmaschine. Nicht minder brisant erschien zunächst die Lage am Donnerstagabend auch in Eppelheim: Dort sorgte Rauch in einem Hochhaus für einen Großeinsatz.

In Neckargemünd kam es im Waschbereich im Untergeschoss des Seniorenheims zu einem Schmorbrand. Der Alarm ging um 9.38 Uhr bei der Feuerwehr ein, nur wenige Minuten später waren die 23 Einsatzkräfte in der Bahnhofstraße vor Ort. Da die Lage zunächst unklar war, wurde zudem noch Verstärkung aus Bammental angefordert, die Wehr rückte mit neun Mann an. Die Retter löschten die Industriewaschmaschine, deren Motor offenbar durch einen technischen Defekt Feuer gefangen hatte, und brachten sie nach draußen. Anschließend wurde das Gebäude gelüftet. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet, so der stellvertretende Abteilungskommandant Markus Odenwald.

Nach Angaben des Einrichtungsleiters Michael Neibert wurden sicherheitshalber die Bewohner der Zimmer direkt über der Waschküche in den Speisesaal gebracht. Er betont aber: "Das wäre nicht nötig gewesen, es war eine reine Vorsichtsmaßnahme." Denn die Zimmer seien nicht vom Rauch betroffen gewesen und es habe keine Gefahr für die Senioren bestanden. Auch die Mitarbeiter der Wäscherei und der angrenzenden Küche wurden "evakuiert". Verletzt wurde niemand.

In Eppelheim war es ein kokelnder Mülleimer, der am Donnerstag rund 40 Einsatzkräfte auf den Plan rief, darunter Feuerwehrleute aus Eppelheim und Heidelberg, Rettungsdienst, Notarzt und Polizei. Gegen 19.30 Uhr schlug der Rauchmelder in einem Hochhaus im Schläuchenweg Alarm. Bis zum dritten Obergeschoss war das Treppenhaus stark verqualmt. Rund 40 Bewohner hatten sich laut Polizei vorsorglich nach draußen begeben. Eine Evakuierung von 89 Bewohnern, wie sie zunächst von der Polizei befürchtet worden war, war aber nicht notwendig. Bei einer Erkundungstour fanden die Brandbekämpfer einen kokelnden Mülleimer im Erdgeschoss. Dieser war zunächst nicht aufgefallen, da keine Flammen zu sehen waren, so Kommandant Uwe Wagner. Er vermutet, dass eine brennende Zigarettenkippe der Auslöser war. Gegen 20.15 Uhr, als das Treppenhaus gelüftet war, konnten die Menschen wieder in ihre Wohnungen.