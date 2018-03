Neckargemünd. (nah) Mit einer einstimmig gefassten Resolution gerichtet an die "Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg" wendet sich der Gemeinderat von Neckargemünd gegen die geplante Schließung der Notfallpraxis in der Bahnhofstraße zum 31. Dezember dieses Jahres und tritt für ihren Erhalt ein.

Bürgermeister Horst Althoff erinnerte in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gremiums daran, dass die Schließung der Notfallpraxen in Eberbach und Neckargemünd bereits 2011 drohte und sich die Stadt erfolgreich mit Unterstützung des Landrats und von Dr. Sönke Müller, der das Notarztsystem mit Standorten in Heidelberg, Walldorf, Eberbach und Neckargemünd gemeinsam mit anderen Fachärzten ins Leben rief, zur Wehr setzte.

Am 9. Juli war nun das Schreiben der "Kassenärztlichen Vereinigung" mit der Ankündigung der Schließung bei der Stadt eingegangen. Als Grund wurde die Kündigung der angemieteten Räume in der Bahnhofstraße genannt sowie die fehlende Anbindung an ein Krankenhaus.

Darüber hinaus sei die Zahl der behandelten Patienten im Vergleich zu anderen Notfallpraxen im Land gering. Diese liege in Neckargemünd, wie Bürgermeister Althoff berichtete, bei über 5000 Behandlungen und übertreffe damit den Standort Eberbach.

Die Stadt will als Ersatz für die gekündigten Praxisräume alternativ für die Unterbringung des Notfalldienstes geeignete Räume im Rathaus zur Miete anbieten. Dann müsste die Notfallpraxis nur von einem Haus zum anderen in der Bahnhofstraße wechseln.

Die "Kassenärztliche Vereinigung" plant, die Notfallpraxis-Standorte Heidelberg mit Verlegung an die Uniklinik, Sinsheim und Eberbach zu erhalten. Damit würden alle Patienten auch weiterhin eine Anlaufstelle der niedergelassenen Ärzte innerhalb von 30 Fahrminuten erreichen, heißt es in dem Schreiben an die Stadt.

"Wir sehen das anders", sagte Bürgermeister Althoff. "Die Schließung wollen wir nicht hinnehmen." Er verwies auf den Bedarf an ärztlicher Versorgung in den Umlandgemeinden bis hinauf ins Steinachtal. Deshalb sind auch die Gemeinden um Neckargemünd angesprochen, die Resolution zu unterstützen. Nicht überall und vor allem in den Abend- und Nachtstunden bestehe die Möglichkeit, mit dem öffentlichen Nahverkehr die genannten Standorte in 30 Fahrminuten zu erreichen.

Anne von Reumont (CDU) bezeichnete den Schritt als politische Entscheidung der "Kassenärztlichen Vereinigung". Sie verwies auf das bestehende Pflegeheim, das betreute Wohnen für Senioren und nun sei der Bau einer weiteren Einrichtung zur Betreuung von Senioren in Kleingemünd geplant, die eine gute ärztliche Versorgung vor Ort erforderlich machten.

Lena Seidelmann (Grüne) führte die Überlastung des Notdienstes in Heidelberg mit langen Wartezeiten im Krankenhaus an, wo schon jetzt eine Unterversorgung mit Pflegepersonal besteht. Jemand, der nur die Verschreibung eines Antibiotikums benötige, müsse zugunsten eines eintreffenden Herzinfarkts oder des durchbrechenden Blinddarms zurückstehen.

Frank Volk (Freie Wähler) ging die Resolution nicht weit genug, denn eine immer deutlicher werdende Unterversorgung mit Fachärzten in Teilen des Rhein-Neckar-Kreises sei zu beobachten und in dieser Hinsicht hätte er auch gerne einen Vorstoß unternommen. "Die Kassenärztliche Vereinigung macht, was sie will, und wir haben die Nachteile", stellte er fest.

Hermino Katzenstein (Grüne) regte an, die Fraktionen sollten die Landtagsabgeordneten ihrer Partei ansprechen und für eine Unterstützung gewinnen. Auch die Stadt will die Landtagsabgeordneten kontaktieren.