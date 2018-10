Neckargemünd. (cm) Findet der Abendbummel am Freitag nun statt oder nicht? Die Antwort lautet: Ja, er findet statt. Nachdem der 1899 Fanclub Neckartal seine Teilnahme abgesagt hatte und dies Ende vergangener Woche bekanntgab, gab es einige Irritationen. Jetzt stellte der veranstaltende Gewerbeverein klar, dass der Abendbummel auch ohne Beteiligung des Hoffenheim-Fanclubs über die Bühne gehen kann. Irene Heermann, die Vorsitzende des Gewerbevereins, spricht von einem "Missverständnis". Nur weil der Fanclub dieses Mal nicht mit im Boot sitze, bedeute dies nicht gleich die Absage der Veranstaltung.

"Wir haben aber etwas umdisponieren müssen", räumt Irene Heermann ein. Das bereits bekanntgegebene Motto "Fankurve" wurde kurzerhand etwas geändert: "Wir haben uns überlegt, dass man nicht nur Fan eines Fußballvereins sein kann, sondern auch einer Stadt." Und so dreht sich nun von 17 bis 20 Uhr alles um die Stadt am Neckar sowie ihre Fans - und eben nicht um den Fußballbundesligisten 1899 Hoffenheim.

"Das ist alles etwas unglücklich gelaufen", sagt Thomas Schmitz-Günther, der Vorsitzende des 1899 Fanclubs Neckartal. Als man die Teilnahme am Abendbummel zusagte, habe man nicht an die Pfingstferien gedacht. Bei den bisherigen vier "Fankurven" seien jedes Mal Verantwortliche oder Spieler des Vereins nach Neckargemünd gekommen. "Das ist nun nicht möglich, deshalb macht es keinen Sinn," erklärt der Fanclub-Chef. Mit dem neuen Motto könne er aber auch gut leben: "Ich bin auch Fan von Neckargemünd", schmunzelt Schmitz-Günther.

Das Programm: Im "Neckargemünd Shop" auf dem Marktplatz gibt es T-Shirts, Postkarten und Buttons von Neckargemünd. Neben dem "Fanshooting" von 18 bis 19 Uhr erwartet die Besucher in den Geschäften eine Mischung aus Unterhaltung, Kulinarischem, Ausstellungen und Gewinnspielen. So bietet unter anderem die Galerie Petschmann am Freitagabend ein Sortiment aus Kunstkarten und Grafiken aus dem Neckartal und ganz Deutschland an. Untermalt wird der Abendbummel von Gitarrenmusik auf dem bewirteten Marktplatz.