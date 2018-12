Anstelle des Hauses rechts im Bild sollen in direkter Nachbarschaft zum evangelischen Pfarrhaus zwei Mehrfamilienhäuser in der Bürgermeister-Müßig-Straße entstehen. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Drei von vier Bedingungen hatte die Firma "Tri Immo" erfüllt. Doch das reichte dem Gemeinderat: In seiner jüngsten öffentlichen Sitzung gab das Gremium bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen grünes Licht für das Bauvorhaben in der Bürgermeister-Müßig-Straße. Dort können nun, parallel zur Bundesstraße 45 in Höhe der Eisenbahn-Überführung, zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils sechs Wohnungen direkt an der Elsenz entstehen. Geplant sind auch eine Tiefgarage und ein Lift für Autos.

Bevor der Gemeinderat diskutierte, hatte sich die evangelische Pfarrerin Petra Hasenkamp als direkte Anwohnerin in der Bürgerfragestunde zu Wort gemeldet. "Wir finden es klasse, dass wir Nachbarn kriegen und die geplanten Häuser finden wir auch echt schön", sagte sie. "Wir sorgen uns aber etwas um die Verkehrs- und Parksituation während der Bauzeit." Schließlich ist die Straße eine Einbahnstraße. Bauamtsleiterin Susanne Lutz sagte, dass dies so geregelt werden müsse, dass die Zufahrt zu den Häusern jederzeit möglich ist. Dies werde aber erst bei Baubeginn durch das Landratsamt geregelt, so Bürgermeister Horst Althoff.

Im Juni hatte sich das Gremium mit der Bauvoranfrage beschäftigt und diese auch genehmigt - unter der Voraussetzung, dass vier von einem beauftragten Architekten formulierte Bedingungen umgesetzt werden: Ein Gebäude sollte etwas "eingedreht" werden, um den Blick auf die Elsenz zwischen den Gebäuden und die Ausrichtung der Wohnungen zu verbessern. Es sollten außerdem vier zusätzliche Stellplätze auf der oberen Ebene geschaffen werden, auf eine Einhausung des Fahrzeugliftes sollte verzichtet und der Sockelbereich der Gebäude sollte mit einer "offenen Struktur" geschlossen werden.

Nur die erste Forderung nach der "Eindrehung" wurde in dem nun vorgelegten Bauantrag nicht erfüllt, da der Bauherr laut Stadt Nachteile wegen der Lage an der Bahnlinie sehe. Bauamtsleiterin Lutz nannte hier die stärkere Lärmbelästigung der künftigen Bewohner. Der Architekt der Stadt habe sich noch einmal damit beschäftigt und Abstand von der Forderung genommen.

Karl-Albert Schubert (SPD) zeigte sich etwas enttäuscht darüber: "Die Lärmbelästigung hat doch nichts mit der Stellung der Gebäude zu tun, die ist so oder so da", meinte er. "Wir wollten mit der Öffnung die Durchsicht von der Bammentaler Straße auf die Altstadt ermöglichen." Jetzt werde einfach gesagt: "So ist es halt." Er stimme nicht zu, so Schubert. Anders sah dies Christian Rupp (CDU): "Nach wie vor können wir uns mit der Planung anfreunden." Wenn ein von der Stadt beauftragter Experte sage, dass es so geschickter für die Bewohner und die gegenüber wohnenden Bürger sei, dann sei man auch dafür.

"Die Drehung war uns sympathischer", meinte zwar auch Frank Volk (Freie Wähler). "Aber wir müssen nicht schlauer sein als ein Experte und sollten diesem vertrauen." Für seinen Fraktionskollegen Giuseppe Fritsch war es entscheidend, dass das unter Denkmalschutz stehende alte Pfarrhaus nebenan in die Planung sehr schön integriert sei. Man könne Altes bewahren und Neues schaffen. Fritsch sah eine "schöne Einheit" und - wegen der dann insgesamt drei Häuser - eine "Troika". Er regte an, Regenwasser direkt in die Elsenz zu leiten.

"Die Gebäude passen nicht dahin", meinte hingegen Walter Berroth (SPD). "Das Stadtbild wird sich verschlechtern." Bürgermeister Althoff wies in diesem Zusammenhang auf die Gestaltungsfreiheit hin. Winfried Schimpf (SPD) kündigt an, sich zu enthalten: "Ich kann mich wegen des Gesamteindrucks nicht voll zu diesem Vorhaben bekennen." Petra Groesser (Grüne) wiederum stimmte zu: "Man muss nicht immer Alt neben Alt stellen", meinte sie. "Auch Alt und Neu nebeneinander kann auf diesem großen Grundstück gut wirken." Sie sei froh, dass das Unternehmen auf die Wünsche eingegangen sei. Auf drei von vier.