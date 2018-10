Super Stimmung am Streckenrand: An der Sprintwertung am Neckargemünder Rathaus trieben gestern Vormittag zahlreiche Zuschauer die vorbeirollenden Handbiker des Heidelberger Rollstuhlmarathons, für die die B 37 halbseitig gesperrt wurde, zu Höchstleistungen. Foto: Alex

Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Eine Stimmung wie bei der "Tour de France" herrschte gestern in Neckargemünd, als der Heidelberger Rollstuhlmarathon zum zwölften Mal durch die Stadt rollte: Die Sprinterwertung vor dem Rathaus zog auch dieses Mal wieder die meisten Besucher an. Mit Ratschen und Rasseln waren sie ausgestattet, um die Sportler bei ihrer Durchfahrt zu Höchstleistungen anzufeuern.

Für die heranrollenden Fahrer gut sichtbar hatte das THW ein Transparent mit der Aufschrift "Sprintercupwertung" über die neckarseitige Fahrbahnhälfte, die für die Sportler reserviert war, angebracht. Arno Scholz von der Neckargemünder Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) informierte als Moderator über das Geschehen, über den Rennverlauf und die Sportler. Kleine Speisen und kühle Getränke wurden verkauft und die Big Band der Neckargemünder Musikschule unter der Leitung von Günter Mohr spielte schwungvoll auf.

Iris Ehrenfried hatte für die Stadt die Vorbereitungen koordiniert, die DLRG, Freiwillige Feuerwehr, LG Neckargemünd und TV 07 Kleingemünd mit zusammen rund 40 Helfern einbezogen. Einige Zufahrtsstraßen waren zu sperren - das übernahmen Feuerwehr und Polizei. Vom Neckargemünder Polizeirevier war Ralf-Peter Schwindt mit seinen Kollegen vor Ort und sperrte an der großen Kreuzung bei der Friedensbrücke die Einfahrt auf die B 37 in Richtung Heidelberg, denn auf dieser Straßenseite flogen mit schneller Geschwindigkeit die Handbiker heran.

Arno Scholz gab bekannt: Um 11 Uhr waren in Heidelberg die rund 220 Handbiker des ersten Rennens gestartet. Keine Viertelstunde später passierten sie die Orthopädische Klinik in Schlierbach und in Neckargemünd machte man sich auf die Ankunft bereit. Weit nach vorne lehnten sich Zuschauer über die Straßenabsperrung, um einen Blick auf die freie Strecke zu haben. Arno Scholz beschäftigte derzeit die Frage: "Wird der Rekord auf der Strecke in diesem Jahr geknackt oder nicht?" Der liegt bei 1:00:03 Stunden und wurde im Jahr 2009 von dem Handbiker Vico Merklein aufgestellt (die Antwort auf diese Frage findet sich im Sport-Teil). Vico Merklein war auch gestern natürlich wieder bei der Spitzengruppe dabei, die als erste an den Zuschauern vor dem Rathaus vorbeizischte.

Der Student David Waldbauer behielt die Geräte von "Mika Timing" im Auge, die die Zeiten der Fahrer für den "Sprinter Cup" erfasste. Ein Chip, den sie bei sich trugen, löste dabei das Signal zur Zeitmessung aus. Um 11.32 Uhr hatten schon 143 Fahrer die Sprinterwertung passiert.

Mittlerweile bekam Arno Scholz von Stefan Lange vom Deutschen Rollstuhlsportverband Unterstützung. Er wusste noch mehr Details über die herannahenden Sportler zu berichten. Ein Tandemgespann passierte die Zuschauerreihen am Rathaus. Ein Fahrradfahrer führte ein Handbike, das ein blinder Sportler liegend mit Armbewegung antrieb. Stefan Lange war übrigens zum Rollstuhlmarathon nach Neckargemünd mit einer Handbikergruppe gekommen, die er derzeit in der Manfred-Sauer-Stiftung in Waldwimmersbach trainiert. Er organisiert selbst auf der Insel Lanzarote große Handbikerennen.

Insgesamt einige Hundert Zuschauer zog es gestern zum Rollstuhlmarathon in Neckargemünd. Und zwar nicht nur an das Rathaus, sondern auch auf beide Seiten der Friedensbrücke. Mit Trillerpfeifen warnten die Streckenposten der LG die Sportler vor der Kurveneinfahrt auf die Friedensbrücke. Strohballen waren hier aufgestellt, um Sportler, die es aus der Kurve tragen sollte, aufzufangen. Aber die Handbiker reagierten gleich auf den warnenden Ton und drosselten ihr Tempo. Mit rund 15 Streckenposten unterstützte der TV 07 Kleingemünd den Rollstuhlmarathon. Bei der engen Kurvenmündung der Friedensbrücke in die Ziegelhäuser Landstraße überraschten sie die Sportler, die wollten, mit einer Gratisdusche zur Abkühlung.