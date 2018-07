Sonntagnacht waren die Einsatzkräfte am Neckar noch zahlreich. Gestern gab es nur noch vereinzelte Suchen nach dem Vermissten. Foto: Alex

Neckargemünd. (mare) Vereinzelt zeugten gestern noch Boote von Polizei und DLRG von der Suche nach dem jungen Studenten aus Saudi-Arabien, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag beim Campingplatz "Haide" in Kleingemünd im Neckar verschwunden war. Aber auch diese Mühen waren vergebens. "Es gab nach Sonntagnacht keine konzertierte Suchaktion mehr", sagte Polizeisprecher Norbert Schätzle der RNZ.

Am Morgen hatte die Wasserschutzpolizei den Fluss nochmals abgesucht. Die Neckargemünder DLRG fuhr am Abend noch einmal auf den Neckar, um den Vermissten zu finden. "Wir haben turnusgemäß Übung und werden es noch einmal probieren", erklärte der organisatorische Leiter Detlev Sy gestern Mittag. Die DLRG-Retter planten, ein Boot mit Echolot einzusetzen.

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der Araber aber ertrunken. Dem blickte auch Detlev Sy ins Auge. "Bei der aktuellen Strömung und den aktuellen Temperaturen wird er wahrscheinlich in ein bis zwei Tagen bis ans Stauwehr treiben", mutmaßte Sy bereits am Sonntag.

Wenn die Leiche des Studenten gefunden und geborgen worden ist, wird laut Polizeisprecher Norbert Schätzle der Kontakt mit Verwandten in Saudi-Arabien aufgenommen. "Wahrscheinlich wird das über das Innenministerium und das Konsulat laufen", so Norbert Schätzle. So sollen die Eltern informiert werden.

Auch Andreas Fitzner, Inhaber des Campingplatzes, beobachtete gestern die vereinzelten Suchaktionen. "Man sieht noch ein paar Polizeischiffe, die auf der Suche sind." Der 25-jährige Araber war als Teil der Firma "Heureka Marktgastronomie" aus Grimma-Nerchau, die auf Mittelaltermärkten, Ritterturnieren und Handwerkermärkten vertreten ist, in Neckargemünd. Tagsüber waren sie auf dem "Mittelalterlichen Spektakulum" in Angelbachtal aktiv. Die Firma mietet sich schon seit Jahren auf dem Campingplatz ein. Andreas Fitzner erklärt: "Das sind alles junge Leute, da ist keiner über 30."

Ein Schwimmverbot gibt es dort indes nicht. "Ich fördere es nicht, dass die Leute hier schwimmen", sagt Andreas Fitzner aber. Dennoch könne er Erwachsenen den Sprung in den Neckar nicht verbieten. Er warnt seine Gäste aber: "Das ist eine Schifffahrtsstraße, da muss man gut schwimmen können." Die Gruppe, mit der der 25-Jährige unterwegs war, hat gestern Morgen den Campingplatz verlassen und sich auf den Heimweg gemacht.