Der Transporter krachte mit voller Wucht in einen Holzstapel. Dabei wurde das Fahrzeug schwer beschädigt, der Fahrer eingeklemmt. Foto: Priebe

Von Manuel Reinhardt

Neckargemünd. "Das hat spektakulär ausgesehen, hätte aber deutlich schlimmer ausgehen können." So beschrieb Dirk Weinmann, Abteilungskommandant der Neckargemünder Feuerwehr, das Unfallszenario, das die Wehren aus Neckargemünd, Dilsberg und Mückenloch gestern am frühen Morgen im Ortsteil Rainbach vorfanden. Ein 41-jähriger Mann musste dabei aus seinem Kleintransporter befreit werden, der in einen Garten geschleudert war.

Was war passiert? Gegen 5.50 Uhr war der Fahrer mit seinem Fiat Ducato auf der Ortsstraße in Richtung Neckargemünd unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam. Er prallte zunächst gegen einen Pfosten und überfuhr einen hohen Sandstein, wobei wahrscheinlich auch die Bremse beschädigt wurde. Der Fiat schoss weiter durch den Garten, genau mitten durch zwei Bäume, ehe er schließlich in einen Holzstapel krachte. Und von diesem gebremst wurde. "Wenn das Fahrzeug nicht vom Holzstapel gestoppt worden wäre, wäre es einen Abhang hinuntergeschossen", sagte Dirk Weinmann.

Der Schaden war dennoch groß: Das linke Rad wurde abgerissen, beide Türen waren blockiert. So musste die Feuerwehr zunächst das Brennholz zur Seite schaffen und den Verletzten mit dem Spreizer aus dem kaputten Wagen schneiden. Der 41-Jährige war bei Bewusstsein, bedurfte aber trotzdem der medizinischen Behandlung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr zog unterdessen den Fiat mit einem Rüstwagen aus dem Gelände und brachte ihn zurück auf den Weg, damit er abgeschleppt werden konnte. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 15 000 Euro.

Während der Bergungsaktion war die Straße für rund 30 Minuten komplett gesperrt, ansonsten war die Feuerwehr bemüht, sie halbspurig offen zu halten. "Das hat schon gut geklappt", meinte der Abteilungskommandant. Eine überhöhte Geschwindigkeit wollte Dirk Weinmann nicht unbedingt als Unfallursache in Betracht ziehen: "Wenn es bergab einmal rollt, dann rollt’s, da hält man das Fahrzeug nicht mehr." Die Feuerwehr war für rund zwei Stunden mit sieben Fahrzeugen und je elf Feuerwehrleuten aus Neckargemünd und Dilsberg und neun Kräften aus Mückenloch im Einsatz. "Das war ein Beispiel der sehr guten Zusammenarbeit der Abteilungen", zog Dirk Weinmann schließlich Fazit.