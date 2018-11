Neckargemünd. (nah) Zeitlebens war die Künstlerin und Buchautorin Sophie Brandes auf der Suche nach einem Zuhause, ohne fündig zu werden. Sie erlebte die Vertreibung aus Breslau, die Flucht mit Mutter und Großmutter im Jahr 1945 und auch ihren Vater verlor sie durch den Krieg. Stefan Hohenadl, der stellvertretende Leiter des Kulturamtes der Stadt Heidelberg, führte in die Ausstellung "Schattenland" von Sophie Brandes ein, die derzeit im Museum im alten Rathaus gezeigt wird, und nannte dabei wichtige Stationen ihrer Biografie.

Das Nicht-Verwurzeltsein ist ein Aspekt ihres Lebens, der sich in den Bildern wieder findet und sich bis zum heutigen Tag prägend auswirkt. Ihren Arbeitsschwerpunkt hat Sophie Brandes inzwischen von Dilsberg nach Würzburg verlegt und nur noch auf Besuch kommt sie hierher zurück. Erklärend und deutend sind die Untertitel ihrer Ausstellung "Traum", "Krieg", "Melancholie" und "Hoffnung". Märchenhaftes und surrealistische Szenarien spiegeln ihre Bilder wider, die der fantastischen Kunst angehören. Sie führen den Betrachter zu den wahren Abgründen von Empfindungen bis hin zum Tod.

Einige Tage vor der Ausstellung hatte sie Stefan Hohenadl berichtet, dass die Erinnerungen an die Verluste, die sie durch den Krieg erfuhr, und das Fehlen des Vaters sie mit zunehmendem Alter immer mehr bedrängten und belasteten. Die Schwere des Titels erklärte er mit dem Satz: "Wer im Schatten steht, dem fehlt das Licht, der ist auf der dunklen Seite des Lebens." Der Spruch "Zeit heilt alle Wunden" sei ein Irrtum. In der Auseinandersetzung mit den Gefühlen wachse aber das Verstehen bezogen auf das persönliche Schicksal und auf die Welt. Sophie Brandes habe in ihrer Kunst eine Sprache für diese Auseinandersetzung gefunden.

Bürgermeister Horst Althoff würdigte Sophie Brandes künstlerisches Schaffen für die Stadt Neckargemünd. Zum vierten Mal werde von ihr eine Ausstellung präsentiert und lasse einen Blick auf ihre künstlerische Entwicklung zu. Er bezeichnete die 70-Jährige als Multitalent, das sich mit Fleiß und Begeisterung in Ölgemälden, in grafischen Arbeiten oder in Objekten entfalte. Als Grafikdesignerin begann sie, illustrierte Kinderbücher und schrieb dazu auch die Texte. Auf diese Weise entstanden über 40 Bücher. "Grünes Gras erzähl mir was" ist eines davon - es beschreibt ein ganzes Jahr auf dem Dilsberg. Bürgermeister Althoff hatte ein Exemplar mitgebracht, um es von der Künstlerin signieren zu lassen. Durch ihr Wirken habe sie sich in der Region und weit darüber hinaus einen Namen gemacht. Ihre Bücher kamen auf die Auswahlliste zum Deutschen Jugendbuchpreis. Sie erhielt in Bologna einen Illustratorenpreis und weitere Buchpreise in Österreich. Eine neue Richtung erschloss sie sich in ihrer Objektkunst Ende der 80er-Jahre. Montagen und Collagen aus Treibholz, Altmetall und Relikten der iberischen bäuerlichen Alltagskultur fügten sich zu Reliefbildern und Vollplastiken zusammen. Radierungen mit surrealem Inhalt folgten, die sie dem fantastischen Realismus zuordnete.

Fi Info: Die Ausstellung "Schattenland" im Museum im alten Rathaus ist noch bis zum 10. November immer donnerstags von 15 bis 18 Uhr, samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Eine Führung mit Sophie Brandes wird am Sonntag, 13. Oktober, um 11 Uhr angeboten.