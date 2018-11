Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Die Ökumenische Friedensdekade hatte sich das Motto "Solidarisch?" gegeben und stellte die Frage nach einem Gegenmodell zu einer unsolidarischen, von Egoismus, Konkurrenzkämpfen und Vereinzelung des Menschen oder Gruppenbildung geprägten Welt. Mit der Einladung von vier Aktionsgruppen griff der Ökumeneausschuss der "Arche" dies in einem Gemeinde-Feier-Abend auf, zu dem Rudolf Atsma begrüßte. Die vier Aktionsgruppen spiegeln genau das wider, was die Friedensdekade mit ihrem Motto aufzeigen wollte: Ihre Einrichtung und Existenz ist erforderlich, weil sie wichtige zusätzliche Funktionen in der Gesellschaft übernehmen, die im einfachen Zusammenleben von den Menschen nicht mehr zu leisten sind.

> Route 77/34: Wo Familien versagen oder von auftretenden Problemen überfordert sind, greift die Route 77/34. Andreas Farrenkopf stellte die Einrichtung vor, die eine teilstationäre Tagesgruppe ist. In ihr werden Kinder- und Jugendliche vom Ende des Schultags bis zum Abend betreut und pädagogisch unterstützt. Dabei geht es neben der Begleitung der schulischen Förderung um soziales Lernen in der Gruppe, um die Unterstützung der Eltern in der Erziehung und um die Unterstützung in Krisen. Die "Route 77/34" ist der SRH angegliedert.

> Sozialstation Neckargemünd: Die Sozialstation, in deren umfangreiches Tätigkeitsfeld die Vorsitzende Verena Hammann-Kloss einen Einblick gab, betreut eine Vielzahl von alten und kranken Menschen in einem Einsatzgebiet, das sich von Neckargemünd bis Gaiberg und Heiligkreuzsteinach erstreckt. Das große Betreuungsgebiet und die Nichtübernahme entstehender Kosten in der Betreuung der Alten und Kranken, verbunden mit einer Verpflichtung zur Behandlung, stellen die Einrichtung vor große Herausforderungen. "Ihr seid doch kirchlich", diesen Satz bekommt Verena Hammann-Kloss immer wieder zu hören. In ihm steckt die Erwartung, dass die Sozialstation mehr leistet als private Pflegedienste. Seit sich Kommunen und Land aber aus der Finanzierung zurückgezogen haben, ist die Sozialstation umso mehr auf Spenden angewiesen, um die Arbeit im bisherigen Umfang zu bewältigen.

> Neckargemünder Tafel: Lieber heute als morgen würde Brigitte Schulz die Neckargemünder Tafel schließen, weil ihr Angebot nicht mehr benötigt würde, aber leider ist das nicht so. Vielmehr wächst die Zahl der bedürftigen Menschen und diese werden immer jünger, berichtete sie. Tafelläden werden in Neckargemünd, in Bammental und in Schönau mit festen Öffnungszeiten geführt. Die Spendenbereitschaft sei groß, sagte Brigitte Schulz und berichtete auch von den Aktionstagen einmal im Monat, an denen vor Supermärkten gezielt um Spenden gebeten werde. Sorge bereite die Überalterung im Verein. Die Tafel wünscht sich mehr und jüngere Helfer, damit es positiv weiter geht.

> Arbeitskreis Asyl: Petra Groesser sprach über das Wirkungsfeld des Arbeitskreises Asyl, der sich um die Asylbewerber in der Walkmühle kümmert. Die Verhältnisse in der Unterkunft sind beengt. Eine ganze Familie - Vater, Mutter und Kinder - muss sich ein Zimmer teilen. Duschen, Toiletten und Küche werden gemeinschaftlich genutzt. Der Asylkreis hilft da weiter, wo Probleme auftreten, unterstützt Asylbewerber bei Behördengängen, gibt Sprachunterricht, hilft bei Hausaufgaben, besorgt Fahrräder oder andere Dinge, die dringend benötigt werden. Die Betreuung der 13 Familien verschiedenster Nationalitäten durch einen Sozialarbeiter, einmal pro Woche für 1,5 Stunden, sei auf jeden Fall nicht ausreichend, merkte Petra Groesser an.