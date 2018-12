Von Karin Katzenberger-Ruf

Neckargemünd. Als das Theater Heidelberg in der Spielzeit 2011/2012 die Kooperation mit weiterführenden Schulen in der Stadt und im Rhein-Neckar-Kreis startete, gab es innerhalb der ersten drei Monate dafür gleich um die 20 Anmeldungen. Inzwischen profitieren laut Intendant Holger Schultze an die 22.000 Schüler von diesem Projekt. "Mehr geht eigentlich nicht mehr", sagte er bei der Vertragsunterzeichnung der 37. Kooperation im Neckargemünder Max-Born-Gymnasium. Der Besuch eines Schauspiels oder einer Oper einmal jährlich für alle Jahrgangsstufen samt Einführung, Blick hinter die Kulissen und Workshops gehören zum Angebot, das Claudia Venninger koordiniert. "Wir werden mit euch den neuen Spielplan durchgehen und ihr entscheidet dann, was euch interessiert", so der Vorschlag des Intendanten.

Am Max-Born-Gymnasium werden derzeit 824 Kinder und Jugendliche unterrichtet. Eine Theater-AG gibt es derzeit nur für die Kleinen. "Da hinken wir momentan etwas hinterher", so Schulleiter Horst Linier. Für Intendant Holger Schultze sind die Kooperationen mit den Schulen "Chefsache". Auf lange Sicht geht es ihm natürlich auch darum, beim Nachwuchs überhaupt das Interesse für die Bühne zu wecken. "Viele Jugendliche waren noch nie im Theater, ehe sie mit der Schulklasse zu uns kamen", so seine Erfahrung. Demnach fehlt oft der Impuls aus dem Elternhaus.

Auch die zahlreichen Theater-AGs an den Schulen der Region, die zum Teil erstaunlich professionell agieren, ändern nichts an dieser Tatsache. Die dort Aktiven schlüpfen zwar in viele Rollen, doch selbst ins Theater gehen ist auch für sie oft eher die Ausnahme. Laut Kooperationsvertrag, der für drei Jahre geschlossen wird, sollen die Schüler in diesem Zeitraum Vorstellungen aller Sparten besuchen - also Schauspiel, Musik- und Tanztheater, Konzert und Junges Theater. Alle bisherigen Partnerschulen haben den Vertrag bereits verlängert. Mit Ausnahme der Heiligenbergschule in Heidelberg, die übrigens der allererste Partner war. Sie wird aber bald nur noch Grundschule sein und für diese Altersstufe ist das Angebot nicht gedacht.

Für das Max-Born-Gymnasium in Neckargemünd ist die Kooperation vorerst noch Neuland. Doch diesem sehen die Lehrer-, die Eltern- und die Schülerschaft gespannt entgegen.