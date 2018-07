Von Christoph Moll

Neckargemünd. Normalerweise hat es der Gemeinderat gleich mit konkreten Bauvoranfragen oder Bauanträgen zu tun. Zu entscheiden gab es aber dieses Mal nichts. Denn die Heidelberger Projektgesellschaft "Rukiqi Kabashi" wollte erst einmal nur wissen, wie die Meinung der Gemeinderäte zu ihrem geplanten Bauvorhaben in der Ziegelhütte ist. Und diese war eindeutig: Fast alle Bürgervertreter lehnten das Vorhaben "Leben am Fluss" mit fünf Mehrfamilienhäusern und 23 Wohnungen ab. Derzeit steht auf dem Grundstück nur ein Wohnhaus.

Fatos Rukiqi ist seit drei Jahren Eigentümer des 3500 Quadratmeter großen Grundstücks am Ortsausgang Richtung Heidelberg zwischen der Bundesstraße 37 - also der Bahnhofstraße - und dem Neckar. Er hat bereits Baugenehmigungen für den Neubau eines Einfamilienhauses sowie eines Mehrfamilienhauses mit vier Wohnungen vorliegen. Doch diese Pläne zerschlugen sich, weil ein Käufer "in letzter Sekunde abgesprungen ist", wie Rukiqi in der Sitzung sagte.

Zusammen mit dem Architekten Peter Bender hat er deshalb ein neues Konzept entwickelt. Wegen der "exponierten Lage und der Größe des Grundstücks" habe sich der Gemeinderat damit zu befassen, sagte Bürgermeister Horst Althoff, der gleich eine Herausforderung nannte: die Verkehrsanbindung.

Architekt Bender nannte eine weitere: das Hochwasser. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt könne man die Fläche, die man durch den Abbruch gewinnt, auch wieder bebauen. Die zwei- bis dreigeschossigen Häuser werden "auf Stelzen" errichtet, sodass der Wohnbereich über der Hochwasserlinie liege und möglichst wenig sogenannte Retentionsfläche für den Neckar weggenommen werde. 18 Baumpflanzungen seien ebenso geplant wie das "extensive Begrünen" der Dächer. 40 Parkplätze sind auf dem Grundstück geplant, aber man wolle so wenig Fläche wie möglich versiegeln, betonte Bender. Das Angebot mit 60 bis 145 Quadratmeter groá †ßen Wohnungen richte sich an Alleinstehende, Familien und "Stadtrückkehrer".

Jürgen Rehberger (Freie Wähler) konnte sich nicht vorstellen, wie der Verkehr in der Bauphase und später über die enge Ziegelhütten-Straße funktionieren soll. "Fünf Gebäude an dieser Stelle sind deutlich zu viel, wir haben erhebliche Bedenken." Man habe sich eine "moderatere Planung" gewünscht. "So nicht!"

Auch Winfried Schimpf (SPD) hätte mit fünf bis sechs Wohnungen leben können, "aber nicht mit 23". Hermino Katzenstein (Grüne) störte sich nicht an der Dichte der Bebauung, sondern an der Höhe. "Das ist mindestens eine Nummer zu groß", meinte er. "Eine bis anderthalb Etagen weniger wären eventuell in Ordnung, aber so ist es zu arg." Ähnlich sah es Christian Rupp (CDU). Man soll sich aber erst richtig Gedanken machen, wenn der Bauantrag kommt, meinte er.

Karl Albert Schubert (SPD) redete sich in Rage: Das Grundstück liege an einer "empfindlichen Stelle" der Stadt. "Tausende Menschen, die aus Heidelberg mit dem Schiff kommen, sehen es." Schubert fand nicht, dass sich die Gebäude in die Umgebung einfügen. "Diese Massierung geht überhaupt nicht, schlimmer könnte es nicht sein." Die Gebäude seien Fremdkörper. Diese Pläne seien "tödlich für den Ortseingang". Schuberts Fraktionskollege Dietmar Keller meinte, dass die "Hochhäuser da nicht reinpassen". Und Désirée Endler (Grüne) sprach sogar von einem "Little Manhattan". Ihr gefalle die moderne Planung, aber die Höhe würde ihr Bauchschmerzen bereiten. "Da muss man noch dran feilen."

Dazu riet schließlich auch Bürgermeister Horst Althoff. "Für uns war es die beste Lösung, wir wollten eine komplett neue Architektur", meinte Fatos Rukiqi.