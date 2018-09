Neckargemünd. (nah) Gleich drei Straßen nahm die Freiwillige Feuerwehr bei ihrem gestrigen "Tag der offenen Tür" im 150. Jubiläumsjahr in Beschlag. In der Hildastraße war die DRK-Rettungshundestaffel Rhein-Neckar zu finden. Die Schützenhausstraße benötigte die Feuerwehr für die Bewirtung und als Spielplatz für die Kinder. In der Güterbahnhofstraße waren die eigenen Fahrzeuge geparkt, die aus der Garage weichen mussten, um vielen hundert Besuchern ebenso viele trockene Sitzplätze zu bieten.

Ein Notarztwagen blinkte, große Feuerwehrfahrzeuge von Wehren aus der näheren und weiteren Umgebung waren zu inspizieren, wie das Zweiwegefahrzeug der Heidelberger Feuerwehr, das für den Einsatz auf Schiene und Straße konzipiert ist. Auch die Hilfsorganisation @fire hatte ein Fahrzeug geschickt, das bei Waldbränden zum Einsatz kommt. Auf dem Parkplatz neben der Hildastraße informierten DLRG, DRK und THW mit Fahrzeugen und Ständen.

Trotz Regens und anfänglich kühler Temperaturen füllten sich die überdachten Plätze zur Mittagszeit und Kommandant Udo Braun hatte allen Grund sich zu freuen. Steaks, Würste, Pommes wurden hier gut nachgefragt, ebenso wie die Fischspezialitäten der Feuerwehrfreunde aus dem hohen Norden, aus Bad Bramstedt und Kaffee und Kuchen nach dem Mittagessen. Insgesamt 50 Personen zählte das Team der Feuerwehr, das die Veranstaltung am Laufen hielt.

Stündlich bot die Feuerwehr Vorführungen und ließ sich auch vom Regen nicht aufhalten. Dabei unterstützten die Abteilungswehren aus Waldhilsbach, Dilsberg und Mückenloch die Neckargemünder Jubelwehr und übernahmen die Demonstrationen: Löschung eines Ölfeuers im Brandhaus und Einsatz mit Hydraulikscheren bei einem Unfallfahrzeug. Die Vorführung der Rettungshundestaffel gewährte Einblicke in die Rettungsarbeit mit den zuverlässigen Hunden, die sich in einer Tragesituation ebenso vorbildlich verhielten, wie beim Abseilen mit ihrem Hundeführer und auch erfolgreich eine Suchaufgabe bestritten.

Im Einsatz war auch das Brandschutzmobil der Badischen Versicherungen. Mit Livevorführungen, Filmen und Schaubildern informierte es die Besucher über Brandgefahren im Haushalt. Auch der stoßweise Löschvorgang mit Feuerlöschern wurde demonstriert.

An die Kinder hatte die Feuerwehr ebenso gedacht. Die nutzten rege die Tretautos im Feuerwehrlook und kurvten über den Hof. Hier wurde auch an einem sogenannten "Snake-Tree", der an der Drehleiter der Feuerwehr hing, geklettert. Zielspritzen für den Feuerwehrnachwuchs konnten die jüngsten Besucher bei der Jugendfeuerwehr. Im Zelt daneben lagen Bastel- und Malbögen aus und in einem unter einem Zeltdach geschützten XXL-Sandplatz buddelten die Kinder nach Schätzen.