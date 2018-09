Von Christoph Moll

Neckargemünd. Nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Wenn am Samstag, 12. Juli, der Abschluss der Hauptstraßensanierung mit einem großen Fest gefeiert wird, steht die Altstadt gleich vor der nächsten Baustelle. Und diese kündigt sich schon seit einem halben Jahr an. So lange ist nämlich die katholische Kirche St. Johannes Nepomuk am Marktplatz schon von einem gewaltigen Sicherungsgerüst mit Strohauflagen umgeben. Denn um die Jahreswende waren an der Fassade des Gotteshauses schwere Schäden festgestellt worden. Sandsteinteile könnten herausbrechen und herunterstürzen. Nun beginnt die Sanierung.

Doch die Arbeiten scheinen auch ziemlich schnell wieder ins Stocken gekommen zu sein, meinte Frank Volk (Freie Wähler) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. "Zwei Wochen lang war kein Fortschritt zu erkennen", sagte er. Allein der Umbau des großen Sicherungsgerüsts zu einem kleineren Arbeitsgerüst solle sechs bis acht Wochen dauern. "Das ist unerträglich lange, die müssen dort zu Potte kommen", forderte er. Die Stadtverwaltung solle - soweit dies für sie möglich ist - bei der katholischen Kirchengemeinde Druck machen, "damit das keine Endlosbaustelle wird".

Thomas Schmitz-Günther (Grüne) erinnerte an eine Aussage des Stadtmarketings, wonach bis zum Bürgerfest am 12. Juli die Baustelleneinrichtung abgebaut sein und das neue Gerüst stehen solle. Dass an der Kirche aber nicht gearbeitet werde, konnte Hermino Katzenstein (Grüne) als Anwohner nicht bestätigen. "Ich höre es jeden Morgen."

Die Außensanierung der Kirche kostet 1,2 Millionen Euro. Die Schäden an der Sandsteinfassade und am undichten Dach des zwischen 1894 und 1896 im neu-romanischen Stil erbauten Gotteshauses wurden bei einer Untersuchung im vergangenen Jahr festgestellt. Bei einer Begutachtung vom Hubsteiger aus wurde deutlich, dass Gefahr im Verzug ist. In einer ersten Aktion wurden 250 bis 300 Kilo loser Sandstein von der Fassade abgeschlagen.

Das Gutachten eines Sachverständigen unterstrich die Notwendigkeit für ein Sicherungsgerüst mit Stroh, das herunterfallenden Sandstein auffangen soll. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Teile der Fassade herunterfallen. Lose Teile der Fassade müssen nun herausgeschlagen oder herausgesägt und erneuert werden. Die Sanierung soll etwa ein Jahr dauern.