Nicht nur für das Gymnasium, sondern auch für die Realschule soll der Name gelten - so hätten es die Räte gerne. Foto: Haasemann-Dunka

Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Das Gymnasium soll einen Namen bekommen. Den Findungsprozess nahmen alle Beteiligten der Schule bislang sehr ernst und aus einer Vielzahl von Vorschlägen fanden sich zwei Favoriten, die bei Abstimmungen keine klare Mehrheit bekamen. Schulleiter Horst Linier stellte dem Gemeinderat in der jüngsten öffentlichen Sitzung die ausgewählten Namen vor und erwartete noch keine Entscheidung. Die Vorschläge sollen nun in den Reihen des Rats in Ruhe diskutiert werden. Max Born und Hannah Arendt waren die beiden Namen, die in die Endauswahl kamen. Horst Linier berichtete kurz über die ausgewählten Namensgeber.

> Hannah Arendt (1906 bis 1975) war Soziologin und Politologin und jüdischer Abstammung. Ihr Wirken begann in Heidelberg, wodurch die Freunde dieses Vorschlags einen lokalen Bezug sahen. Sie hinterließ ein umfangreiches Werk, was wiederum für die Schulfächer reichlich Anknüpfungspunkte gibt. Sie passt durch die deutsch-jüdischen Wurzeln gut zu den Schulbekenntnissen "Schule gegen Rassismus" und "Schule mit Courage", denn als Querdenkerin ging sie auch Konflikten nicht aus dem Weg.

> Max Born (1882-1970) stammte aus einer deutsch-jüdischen Familie und war ein Verfolgter des Nationalsozialismus. Studiert hat er auch in Heidelberg. Er war Professor und entwickelte grundlegende Gedanken zur Quantenphysik, wofür er später den Nobelpreis für Physik erhielt. Während der nationalsozialistischen Diktatur emigrierte er nach England. Nach seiner Rückkehr im Jahr 1953 schrieb er couragierte Reden zu philosophischen und gesellschaftspolitischen Themen, wobei er eine pazifistische Haltung einnahm. Er war Mitinitiator des Göttinger Manifests, darin sprachen sich 18 Atomwissenschaftler gegen die atomare Aufrüstung in Deutschland aus.

In der Bürgerfragestunde vor dem Sitzungsbeginn hatten sich Vertreter der Schülermitverantwortung (SMV) zu Wort gemeldet. Die Schülerschaft habe sich in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, hieß es. Jan Stegmann bat im Namen der SMV nicht nur den Willen der Schulleitung zu berücksichtigen, sondern zu bedenken, dass auch ein aktives Interesse an der Schulnamensgebung seitens der Schülerschaft besteht.

Schon in früheren Jahrzehnten seien Versuche unternommen worden, einen passenden Schulnamen zu finden. Daran erinnerten sich Frank Volk (Freie Wähler) und Winfried Schimpf (SPD). Heinrich-Böll-Gymnasium habe der Abiturjahrgang 1986 das Gymnasium kurz entschlossen getauft - noch unter dem Eindruck des Todes des bekannten deutschen Schriftstellers im Jahr 1985. Die nun aber vorgeschlagenen Namen hätten in seiner Fraktion keine Begeisterungsstürme ausgelöst, teilte Frank Volk mit. Er wünschte sich mehr Öffentlichkeit und kündigte an, dass seine Fraktion sich Gedanken machen werde.

Von einem ganzen Arsenal bereits erwogener Namen beginnend beim griechischen Ehrenkonsul Julius Menzer bis zum RNZ-Mitbegründer Hermann Knorr wusste Winfried Schimpf aus seiner Vergangenheit als Lehrer am Gymnasium zu berichten. Alle Namen seien wieder verworfen worden. Auch der Name des Schriftstellers Georg Hermann fand sich darunter, der als jüdischer Fontane bezeichnet wurde und im KZ Auschwitz ums Leben kam. Die beiden nun ausgewählten Namen würden zum Schulprofil jedenfalls passen, war seine Meinung.

Desiree Endler und Thomas Schmitz-Günther (beide Grüne) wünschten sich beim Namen einen stärkeren Bezug zu Neckargemünd und einen schulübergreifenden gemeinsamen Namen für Realschule und Gymnasium. "Es sollte ein Miteinander sein", betonte Endler. Auch Anne von Reumont (CDU) wollte Gymnasium und Realschule nicht auseinander dividieren, aber der Schule auch nicht sagen, wie sie heißen soll.

Bislang hätten es beide Schulen nicht geschafft, sich auf einen Namen zu einigen auch wegen einer unterschiedlichen Interessenlage. So beschloss Horst Linier die Diskussionsrunde im Gemeinderat.