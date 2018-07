Neckargemünd. (RNZ) Bus fahren, Geld abheben, einkaufen gehen - normalerweise kein Problem für Fußgänger. Für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, können diese Vorhaben zur Herausforderung werden. Wie es um die Barrierefreiheit in der Neckargemünder Altstadt steht, haben 15 Schüler der fünften Klasse des SRH-Leonardo-da-Vinci-Gymnasiums für Hochbegabte getestet. Der Perspektivwechsel war eine Herausforderung.

Mit geliehenen Rollstühlen waren zehn alltägliche Besorgungen, zunächst ohne Unterstützung der Mitschüler, zu bewältigen. Das Fazit: Nur selten geht es ohne Hilfe, da in Neckargemünd wenige Geschäfte barrierefrei sind. Im Gespräch mit Ladenbesitzern und Verkäufern haben die Schüler Gründe dafür erfahren. Einerseits sei es zu teuer, die Altbauten entsprechend umzubauen, andererseits seien ebenerdige Geschäfte schwerer gegen Hochwasser abzusichern. Zusätzlich stehen einige Häuser unter Denkmalschutz.

Die gestellten Aufgaben konnten die Schüler dank hilfsbereiter und sehr freundlicher Verkäufer und Mitmenschen dennoch komplett erfüllen. "Anfangs war es schwer, sich an den Rollstuhl zu gewöhnen, man muss auf unheimlich viel achten", sagte Johannes Baerg. Seine Mitschülerin Celine Krauße ergänzte: "Erleichternd war es auch zu wissen, dass man später wieder aufstehen kann".

Die Aktion hat den Schülern eine neue Perspektive eröffnet und sie sensibilisiert. "Sie haben dadurch einen geschulteren Blick für die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern gewonnen und können sich viel besser in die Situation von Menschen mit einer Behinderung einfühlen", sagte Jan Körber, Deutsch- und Sportlehrer am Leonardo-da-Vinci-Gymnasium für Hochbegabte. Wenn sie das nächste Mal einen Rollifahrer in der Neckargemünder Altstadt sehen, wissen sie, was zu tun ist.