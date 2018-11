Neckargemünd. (cm) Noch stehen die provisorischen Ampeln, noch werden die Autofahrer auf eine Geduldsprobe gestellt: Ursprünglich sollte die Erneuerung der Ampelanlage an der Friedensbrücke bis Ende Mai abgeschlossen sein. Ursprünglich. Denn wie Silke Hartmann als Sprecherin des Landratsamtes in Heidelberg nun auf RNZ-Anfrage mitteilte, habe sich die Bauzeit "durch zusätzliche Arbeiten wie eine Fahrbahnverschwenkung sowie die Sehbehinderten gerechte Anpassung der Gehwege um rund vier Wochen verlängert". Die Arbeiten sollen nun Ende Juni abgeschlossen sein.

Doch damit nicht genug: Dann geht es nämlich am anderen Ende der Friedensbrücke auf der anderen Neckarseite weiter. Wie das Landratsamt und die Stadt gestern mitteilten, wird im Anschluss noch die ebenfalls veraltete Ampelanlage am nördlichen Brückenkopf in Kleingemünd erneuert, da sie in die Koordinierung der südlichen Anlage mit eingebunden ist. Auch diese Anlage will das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises behindertengerecht ausbauen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am Freitag, 19. Juni, beginnen und rund 70 000 Euro kosten. Zunächst wird laut Landratsamt eine provisorische Ampelanlage aufgebaut. In der folgenden Woche schließen sich dann die Tiefbauarbeiten an, die wahrscheinlich am 25. Juli abgeschlossen sein werden.

Wegen der "beengten Verhältnisse" können Fußgänger die Straße an der Anlage nicht queren, heißt es in der Mitteilung weiter. Für Fußgänger, die die Bundesstraße 37 queren müssen, wird auf Höhe der Fahrgasse eine provisorische Ampelanlage aufgebaut. Fußgänger aus und in Richtung Ziegelhausen werden über den Fußweg unter der Brücke geleitet. Der Radverkehr von Ziegelhausen wird auf der Fahrbahn geführt. Das Straßenbauamt rechnet mit "Verkehrsstörungen".

Die ersten Arbeiten für die 650 000 Euro teuren neuen Ampelanlagen auf der B 37 ab dem Ortseingang von Heidelberg kommend hatten bereits im Februar begonnen. Insbesondere die veraltete und störanfällige Anlage an der großen Kreuzung an der Friedensbrücke hatte immer wieder "Aussetzer", die zu kilometerlangen Rückstaus führten. Diese sollen nun der Vergangenheit angehören.