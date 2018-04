Bammental. (nah) Als vor 30 Jahren der erste Frühlingsmarkt des Gewerbevereins stattfand, war manches noch anders. Doch auch damals hatte man die Zeichen der Zeit schon erkannt und wusste: Nur wer ideenreich und innovativ in die Zukunft geht, kann Kunden an sich binden und auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten überleben.

Der Vorsitzende des Gewerbevereins, Eberhard Steinmann, erinnerte bei der Eröffnung des 15. Frühlingsmarktes an den Start im Jahr 1983. Damals war es noch ein Leichtes, die Elsenzhalle und das Außengelände nur mit in Bammental ansässigen Betrieben zu füllen. Heute sind die Grenzen nicht mehr so eng gesteckt. Auch aus den Umlandgemeinden beteiligen sich Betriebe und Firmen an der Erfolgsveranstaltung des Gewerbevereins, die im zweijährigen Turnus mit dem Lindenfest stattfindet.

Viel Zeitaufwand und großes Engagement von den Gewerbetreibenden ist erforderlich, um ein solches Schaufenster der Leistungsfähigkeit zu organisieren. Daran erinnerte Sabine Sauer, die Vorsitzende des Bundes der Selbständigen, Kreisverband Rhein-Neckar. Sie gratulierte der versammelten Ausstellerschar, die sich mit Bürgermeistern der benachbarten Gemeinden Mauer und Gaiberg sowie CDU_landtagsabgeordnete Elke Brunnemer, Gemeinderäten, Gästen aus Schweden, der französischen Partnerstadt Vertus und der Gemeinde selbst eingefunden hatte.

Bürgermeister Holger Karl betonte in seinem Grußwort: "Der 15. Bammentaler Frühlingsmarkt lenkt den Blick auf eines der wichtigsten Fundamente einer Kommune, nämlich die Wirtschaft." Er verwies auf den harten Wettbewerb, dem sich heimische Unternehmen heute stellen müssten, nicht nur in der Region, sondern durchs Internet auch darüber hinaus. Es gebe einige Firmen, die sich seit 30 Jahren beim Frühlingsmarkt beteiligten und für einen nachhaltigen Erfolg große Anstrengungen in Kauf nähmen. Eine gemeinsame Strategie und Partnerschaft zwischen Unternehmen, Bürgern und der Gemeinde selbst sah er als Bedingung für eine erfolgreiche Entwicklung. Der Gewerbeverein spiele dabei eine wichtige Rolle.

Der hat sich "Wir tun was" auf die Fahne geschrieben und beweist dies einmal mehr mit seinem Vorzeige-Frühlingsmarkt. Nicht nur die professionelle Präsentation von circa 60 Ausstellern, die mit Aktionen und Informationen nicht geizten, macht diese Plattform aus, sondern auch ein attraktives Rahmenprogramm.

Kräuter und Blumen für Garten und Balkon schmückten den Hallenaufgang. Im Außenbereich drehte sich ein Kinderkarussell. Hier waren auch historische landwirtschaftliche Schlepper neben Autoneuheiten sowie dem Mittelaltermarkt zu bewundern. Auch der Einzelhandel machte mit einem Truck auf sich aufmerksam.

Unterhaltung und Spaß kamen beim Rahmenprogramm nicht zu kurz. Bei der Eröffnung war es das "Gauklerpack", das Fröhlichkeit und Ausgelassenheit vermittelte. Allen voran führte Gaukler Jeremias, der als Herold die Markteröffnung verkündete, ein großes Mundwerk und animierte das Publikum zu spontanem Jubel und Beifallsbekundungen. (vgl. Artikel oben). Sekt und Häppchen gab es vornweg, ehe man sich auf den Rundgang durch die Elsenzhalle begab und an jedem Ausstellerstand etwas entdecken konnte. Der Branchenmix reichte vom Blumengeschäft über Haushalts- und Gartengeräte, Markisen, Heizen mit Sonne und Holz, Dentaltechnik, Musikinstrumente bis hin zu Gas- und Wasserinstallation, Brillen und Mediendesign. Und auf dem Laufsteg wurden die Modeneuheiten im sportiven Bereich präsentiert.