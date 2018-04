Nur noch ein Teil des Stammes und Sitzbänke außenrum erinnern auf dem Rathausplatz in Bammental an den alten Lindenbaum. Foto: Alex

Von Nikolas Beck

Bammental. Dieser Verlust schmerzt in der Elsenzgemeinde noch immer. Anfang des Jahres waren die Tage der alten Rathauslinde endgültig gezählt. Schon seit Längerem war nicht zu übersehen, dass der Baum krank war. Zwar hatte die Verwaltung - unterstützt von zahlreichen Experten aus Heidelberg und der örtlichen Baumschule - nichts unversucht gelassen, um die stattliche Linde zu revitalisieren. Doch am Ende blieben sämtliche Maßnahmen ohne Erfolg. Als ihr Stamm dann auch noch unter Pilzbefall litt, musste gehandelt werden. "Der Platz ist seither schon sehr leer", bedauert Ortsbaumeister Oliver Busch die Fällung des kranken Baumes.

Die kleine Bushaltestelle vor dem Verwaltungsgebäude wirkt auf dem großen Vorplatz seither regelrecht verloren. Auch darum hat man im Rathaus nun eine Entscheidung getroffen: Eine neue Linde soll gepflanzt werden. Man sei die Überlegungen offen angegangen und habe sich nicht von Beginn an auf die Baumart festgelegt, berichtet Busch. Aber schnell herrschte Einigkeit: "Es wird wieder eine Linde, der neue Baum soll schon etwas hermachen."

So wird man auch keinen Jungbaum pflanzen, sondern einen "Mittelweg finden", so Busch. Nicht zu klein soll der neue Baum sein, aber auch noch nicht ausgewachsen. Sonst bestünde die Gefahr, dass die Linde in ihrer neuen Umgebung nicht richtig einwachse.

Wie genau diese Umgebung dann aber aussieht, das ist noch nicht endgültig geklärt. Zurzeit gebe es Überlegungen, den Platz im Zuge der Neupflanzung umzugestalten, sagt der Ortsbaumeister. Aus den Fehlern der Vergangenheit hat man also gelernt. Die Bedingungen sollen für den Baum besser werden als sie das nach dem letzten Umbau des Rathausplatzes waren: Ein größeres Pflanzbeet und einen größeren Wurzelraum mit einem Substrat, das ihr das Wachsen und Gedeihen ermöglicht, soll die Linde bekommen.

Etwa 60 Jahre lang hatte der alte Baum den Rathausplatz geschmückt - für eine Linde eigentlich kein Alter. Mit dem Pflanzen des neuen Baumes lässt man sich in Bammental aber noch ein wenig Zeit. Erst im Spätjahr wird das ein Thema, erklärt Oliver Busch. Dies biete sich an, weil dann der Boden locker und warm ist und sowohl Frost als auch starke Hitze noch keine Rolle spielen. Dann hat die Linde die Möglichkeit, über den Winter fest in den Boden einzuwachsen - und hoffentlich älter zu werden als ihre Vorgängerin.