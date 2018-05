Der Schaden an diesem Fiat beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Foto: PR Video

Leimen/Sandhausen. (pol/mün) Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass die Brandserie in St.Ilgen und Sandhausen von ein und demselben Täter verübt wurde. Nach eigenen Angaben wurde bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg eine mehrköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Seit Mitte November, letztmals am 14. Dezember, wurden von dem (oder den) Unbekannten Brände mit Grillanzünder gelegt. In der Mehrzahl der Fälle wurden Kraftfahrzeuge angezündet.

Weiterhin suchen die Ermittler dringend Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit den Brandsitftungen in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden unter der Rufnummer 0621/174-5555 bei der Kriminalpolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.