Baustelle Mühlrain: Bald rollen hier die Bagger an - und die Anwohner sollen für die Sanierung der Straße zahlen. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die Sanierung der Straße Am Mühlrain sorgt schon für Ärger, bevor sie überhaupt beginnt. Der Grund: Zahlreiche Anwohner sollen für die Arbeiten zur Kasse gebeten werden, weil angeblich vor Jahrzehnten keine Erschließungsbeiträge für ihre Grundstücke gezahlt wurden. Das will die Stadt jetzt nachholen. Bevor der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung über die Sanierung diskutierte, meldeten sich Anwohner zu Wort und machten ihrem Unmut Luft. "Die Kostenumlage scheint uns ungeklärt", meinte ein Mann. "Viele haben Papiere, die belegen, dass sie nichts zahlen müssen." Ein anderer bezweifelte, ob eine Sanierung überhaupt notwendig ist.

"Das Landesgewerbeamt hat uns dazu verpflichtet, bis Ende des Jahres die Graugussgasleitungen auszutauschen", erklärte Bürgermeister Horst Althoff. "Wenn die reißen, wird es lebensgefährlich." Der Austausch sei immer wieder verschoben worden, "jetzt ist Feierabend". Auf einer Länge von 800 Metern sollen außerdem die Wasserleitungen erneuert werden, so Althoff. Das nehme man als Anlass, jetzt auch der Bitte des Landratsamtes und der Gemeindeprüfungsanstalt nachzukommen und die Erschließungsbeiträge einzuziehen - "auch aus Refinanzierungsgründen".

Das Stadtbauamt habe festgestellt, dass die Anwohner im ersten Bauabschnitt zwischen den Einmündungen der Mühlgasse und der Josef-Werner-Straße Erschließungsbeiträge gezahlt haben. Hier werde die Stadt keine Forderungen erheben, so Althoff. Alle anderen werden wohl tief in die Tasche greifen und fünfstellige Beträge berappen müssen. "Es sind keine kleinen Beträge, die wir verlangen, ich würde mich auch wehren", räumte Althoff ein. "Das ist auch für einen Bürgermeister ein unangenehmes Geschäft, wir müssen aber den Gleichheitsgrundsatz beachten - auch wenn es wehtut." Es gebe nur wenige Straßen, in denen noch keine Erschließungsbeiträge gezahlt wurden. Der Rathauschef wies darauf hin, dass es die Möglichkeit der Ratenzahlung gebe. Falls Anwohner mit Dokumenten nachweisen können, dass sie von den Beiträgen befreit wurden, sollen sie diese der Stadt zukommen lassen.

Simon Schuster vom Sinsheimer Ingenieurbüro Willaredt stellte die Planung vor: Die Straße soll zwischen der Mühlgasse und dem Ende der Bebauung in drei Abschnitten ausgebaut werden. Die Bagger werden voraussichtlich im September anrollen und erst wieder im April 2014 verschwinden. Anders als ursprünglich geplant, beschloss der Gemeinderat jetzt nur über den ersten 305 Meter langen und rund 350.000 Euro teuren Bauabschnitt zwischen Mühlgasse und Josef-Werner-Straße. Das Landratsamt befürwortet hier einen Ausbau mit einem verbreiterten Gehweg. Dem schlossen sich die Gemeinderäte an.

Jürgen Rehberger (FW) sagte, dass es keinen Spielraum gebe, die Leitungen müssten raus. Probebohrungen hätten gezeigt, dass der Unterbau der Straße schlecht ist. "Wir müssen jetzt Nägel mit Köpfen machen." Anne von Reumont (CDU) konnte den Unmut der Anwohner nachvollziehen. Bei den Erschließungsbeiträgen könne man aber keine Ausnahmen machen. Auch Winfried Schimpf und Walter Berroth (SPD) sahen keine Alternative. Thomas Schmitz-Günther (Grüne) kritisierte, dass die Anwohner wegen der Erschließungsbeiträge darauf angewiesen sind, Dokumente zu finden: "Das kann nicht sein." Darauf Bürgermeister Althoff: "Wie sollen wir es denn machen? Wir haben keine Unterlagen."