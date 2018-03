Mit einem Großaufgebot durchsuchten Polizei und Zoll einen Schrotthandel in der Eppelheimer Zeppelinstraße. Fotos: Priebe

Mit einem Großaufgebot durchsuchten Polizei und Zoll einen Schrotthandel in der Eppelheimer Zeppelinstraße. Fotos: Priebe

Mit einem Großaufgebot durchsuchten Polizei und Zoll einen Schrotthandel in der Eppelheimer Zeppelinstraße. Fotos: Priebe

Von Christoph Moll

Eppelheim. Um Punkt 8.30 Uhr fuhr ein Großaufgebot von Polizei und Zoll im Gewerbegebiet Nord vor. Rund 60 Beamte durchsuchten am Donnerstag etwa drei Stunden lang einen Schrotthandel in der Zeppelinstraße. Die Razzia stand nach Polizeiangaben im Zusammenhang mit dem schweren Unfall vor drei Wochen in der Handelsstraße, bei dem ein Auto gegen einen entgegen der Fahrtrichtung abgestellten Lkw-Anhänger prallte. Die Deichsel durchbohrte den Wagen bis zur Rückbank, die drei jungen Insassen wurden schwer verletzt. Der Schrotthändler ist Eigentümer des Anhängers. "Wir haben bislang aber noch nicht ermitteln können, welcher Fahrer den Lkw-Anhänger falsch abgestellt hat", erklärte Polizeisprecher Jürgen Engelhardt.

Dies sollte nun mit der Durchsuchung geklärt werden. Engelhardt sagte gegenüber der RNZ, dass unter anderem der digitale Fahrtenschreiber des Lasters beschlagnahmt wurde. Mit den ebenfalls bei der Polizeiaktion sichergestellten Karten der Fahrer könne nun festgestellt werden, wer wann mit dem Lastwagen gefahren ist und damit auch den Anhänger abgestellt hat. Die Auswertung laufe, mit einem Ergebnis wird in den kommenden Tagen gerechnet.

Hintergrund Mehr zum Thema









[-] Weniger anzeigen Mehr zum Thema

Insgesamt trafen die Beamten der Heidelberger Verkehrspolizei, der Bereitschaftspolizei aus Bruchsal, der Heidelberger Wasserschutzpolizei und des Zolls auf dem Gelände des Schrotthandels 23 Personen an. Wie Polizeisprecher Engelhardt sagte, war zum Schutz der Einsatzkräfte auch eine Hundestaffel vor Ort. "Wir wussten nicht genau, was uns dort erwartet." Die große Zahl der Beamten kam zustande, da gegen den Schrotthändler nicht nur wegen des falsch abgestellten Lkw-Anhängers in der Handelsstraße ermittelt wird: Nach Polizeiangaben besteht darüber hinaus der Verdacht, dass er Schwarzarbeiter beschäftigt. Deshalb hatte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts aus Karlsruhe ein eigenes Verfahren gegen Verantwortliche des Schrotthandels eingeleitet.

Weiter laufen unterdessen die Ermittlungen gegen die beiden Beamten, die wenige Stunden vor dem Deichsel-Unfall zu dem Anhänger gerufen wurden. Das Ergebnis des Sachverständigen liege noch nicht vor, sagte Polizeisprecher Engelhardt der RNZ. Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd hatten den Anhänger mit "reflektierendem Material" gesichert. Ob das ausreichend war, prüft die Staatsanwaltschaft.

Rückblick: Am Abend des 28. November prallte ein VW Golf in der Handelsstraße gegen den entgegen der Fahrtrichtung abgestellten Lkw-Anhänger. Die drei Insassen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Der 21-jährige Fahrer und seine Beifahrerin befinden sich inzwischen auf dem Weg der Besserung. Die 18-Jährige, die auf der Rückbank saß, liegt allerdings laut Polizei noch immer im künstlichen Koma.