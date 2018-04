Sandhausen/Heidelberg. (fi) Weil er unter anderem mit einem Beil eine Metzgereiverkäuferin bedroht haben soll, musste sich ein 53-jähriger Sandhäuser vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Ihm drohte wegen mehrere Vorfällen die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Im November letzten Jahres war er morgens mit einem Profibeil, das er bei Aldi erstanden hatte, in der nahen Metzgerei aufgetaucht, sagt die Staatsanwaltschaft. Alles nicht so wie geschildert, meinte hingegen der Beschuldigte.

Er wollte nur sein neues Beil demonstrieren, die beiden anderen Verkäuferinnen hätten das auch eher schmunzelnd aufgefasst. Der Vorfall in der Metzgerei war aber nur eine Episode, über welche das Gericht zu werten hatte. Die Situation mit einer Schreckschusspistole, die er unerlaubterweise in Walldorf mit sich geführt hat, war ebenfalls Gegenstand der Befragung. Ebenso ein Nachbarschaftsstreit.

"Ich schlag dich tot", damit sei ihm nachbarlicherseits gedroht worden. Ständige Beobachtung der Nachbarn und Eingriffe in seine Privatsphäre im Elternhaus endeten im Dezember 2015 mit einem nächtlichen Streit. Der 53-Jährige riss eine Außenlampe an der Nachbargarage aus der Verankerung - dabei dachte er noch: "eine blöde Idee, das wird Ärger geben" - und warf sie dem Nachbarn vor die Füße. Als dessen Ehefrau dazu kam, war auch die zweite Lampe dran. Ob die dann gezielt auf die Frau geworfen wurde oder, wie der Beschuldigte angab, "gezielt daneben, um ihr einen Schreck einzujagen", war Gegenstand der Zeugenbefragungen. Dazu waren zehn Zeugen geladen, ein Sachverständiger übernahm die psychologische Begutachtung.

Der Beschuldigte wuchs in Sandhausen auf, machte sein Abitur mit Notenschnitt 1,9, er studierte bis 1986 Medizin in Heidelberg, ehe sich seine Lebensgewohnheiten änderten. Mit Diebstählen im Heidelberger Hauptbahnhof fing es an. "Es war keine manische Phase", erläuterte der Sandhäuser. "Ich weiß nicht warum, vielleicht der Prüfungsstress."

Nach drei Wochen Untersuchungshaft war es aus mit dem Studium. Aber er stahl weiter: Computer und Laptops wurden aus dem damaligen Penta-Hotel in Heidelberg geklaut. Für drei Jahre saß der Sandhäuser dann in der Vollzugsanstalt in Bruchsal ein. Ein Versuch, das Studium 1992 wieder aufzunehmen, scheiterte. Wohnen in Wohngemeinschaften und der Start einer Doktorarbeit am DKFZ brachten nichts: Körperverletzungen und Freiheitsberaubung mit den dazugehörenden Konsequenzen waren um 2007 zu verzeichnen, ehe der Beschuldigte wieder nach Sandhausen zog. "Der schlimmste Fehler, den ich gemacht habe", meint dieser dazu. Alkohol und Depressionen sowie polizeiliche Vorkommnisse griffen um sich. 2010 erfolgte eine richterliche Einweisung in das PZN Wiesloch. Nahe einem Spielplatz schrie er lauthals: "Kommt raus, holt euch den Pädophilen." Was wieder eine Einweisung nach Wiesloch zur Folge hatte.

Dort muss er nun vielleicht wieder hin. Das Landgericht am Ende des Verfahrens die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Bis auf den Vorfall mit der Schreckschusswaffe sah es alle anderen als erwiesen an.