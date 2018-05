Neckargemünd. (cm) Der mysteriöse Autofund in der Nähe des Neckarhäuserhofes gibt weiter Rätsel auf. Seit gestern ist jedoch klar, wem der zu einem Pritschenwagen umgebaute blaue VW Polo älteren Baujahrs gehört. Wie berichtet, versuchten Unbekannte am letzten Freitagabend wohl, den Wagen im Neckar zu versenken. Doch der VW blieb an einer Wurzel hängen. Zunächst wurde vermutet, dass jemand in den Neckar gestürzt ist. Anwohner vom gegenüberliegenden Ufer hatten den Wagen am Wasser gesehen und ein Platschen gehört. Das Auto stand beim Eintreffen der Polizei verlassen am Ufer. Es folgte ein Großeinsatz mit 120 Helfern.

Gestern klärte die Polizei die Herkunft des Wagens und ermittelt nun wegen Verdachts auf Diebstahl. Am Vormittag meldete sich der Eigentümer des Fahrzeuges beim Neckargemünder Revier. Es handelt sich laut Polizei um den Betreiber des Campingplatzes an der B 37 in Heidelberg-Schlierbach. Von einer Bekannten wurde der Mann über die Berichterstattung in der RNZ informiert und erkannte sein Fahrzeug wieder.

Er hatte den seit Jahren abgemeldeten Wagen, an dem vorne noch ein Kölner Kurzzeitkennzeichen angebracht war, über ein Internetverkaufsportal erworben und ihn auf dem Campingplatz zu Transportzwecken eingesetzt. Von dort wurde er am Freitagabend gestohlen. Der Dieb könnte ausgenutzt haben, dass das Fahrzeug möglicherweise unverschlossen auf dem Campingplatz stand und der Schlüssel steckte. Um den Diebstahl zu verschleiern, sollte es offenbar im Neckar "versenkt" werden. Die Polizei stellte es sicher und sicherte Spuren.

Zeugen, denen das Fahrzeug auf der Fahrt von Heidelberg über Neckargemünd und Mückenloch zum Neckarhäuserhof aufgefallen ist, melden sich bei der Polizei unter Telefon 0 62 23 / 9 25 40.